2024年04月17日 12時17分 ハードウェア

AMDが「Ryzen Pro 8040/8000」シリーズを発表、AI PC向けの電力効率に優れたハイパフォーマンスプロセッサ



現地時間の2024年4月16日、半導体大手のAMDがAI PC向けの最先端x86プロセッサである「Ryzen PRO 8040」シリーズと「Ryzen PRO 8000」シリーズを発表しました。



AMD Expands Commercial AI PC Portfolio to Deliver Leadership Performance Across Professional Mobile and Desktop Systems :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1190/amd-expands-commercial-ai-pc-portfolio-to-deliver





AMD’s commercial AI PC portfolio integrates Microsoft Pluton, includes Microsoft Copilot | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2024/04/16/amds-commercial-ai-pc-portfolio-integrates-microsoft-pluton-includes-microsoft-copilot/



AMD unveils Ryzen Pro 8000-series processors — Zen 4 and AI engines come to the commercial market | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-unveils-ryzen-pro-8040-hawk-point-and-8000-series-phoenix-processors-ai-engines-come-to-the-commercial-market



AMD Announces Ryzen PRO 8840 & PRO 8000G Series CPUs - Phoronix

https://www.phoronix.com/review/amd-ryzen-pro-8000



AMD Ryzen PRO 8000 Processors Flex AI Muscle For Desktop And Mobile | HotHardware

https://hothardware.com/news/amd-ryzen-8000-pro-desktop-mobile



AMD Announces Ryzen Pro 8000 CPUs With Improved AI Performance | Extremetech

https://www.extremetech.com/computing/amd-announces-ryzen-pro-8000-cpus-with-improved-ai-performance



◆Ryzen PRO 8040シリーズ

Ryzen PRO 8040シリーズはビジネスノートPCおよびモバイルワークステーション向けに構築された最先端のx86プロセッサです。Ryzen PRO 8040シリーズは4nmプロセスで製造され、アーキテクチャはZen 4を採用。また、最大8個の高性能コアを搭載しています。



一部のモデルにはAMD Ryzen AIが搭載され、チップ上に強力なAMD RDNA 3アーキテクチャが統合されているため、AI体験が有効かどうかに関係なく、IntelのCore Ultra 7165Uと比較してビデオ会議のパフォーマンスが最大72%高速に、消費電力は最大84%も削減可能です。この他、Ryzen PRO 8040シリーズを搭載したPCは、初のWi-Fi 7対応PCにもなります。



Ryzen PRO 8040シリーズのモデル一覧は以下の通り。



モデル コア/スレッド ブースト/ベース周波数 合計キャッシュ cTD Ryzen AI Ryzen 9 PRO 8945HS 8C/16T 最大5.2GHz/4GHz 24MB 35~54W 利用可能 Ryzen 7 PRO 8845HS 8C/16T 最大5.1GHz/3.8GHz 24MB 35~54W 利用可能 Ryzen 7 PRO 8840HS 8C/16T 最大5.1GHz/3.3GHz 24MB 20~28W 利用可能 Ryzen 7 PRO 8840U 8C/16T 最大5.1GHz/3.3GHz 24MB 15~28W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8645HS 6C/12T 最大5.0GHz/4.3GHz 22MB 35~54W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8640HS 6C/12T 最大4.9GHz/3.5GHz 22MB 20~28W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8640U 6C/12T 最大4.9GHz/3.5GHz 22MB 15~28W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8540U 6C/12T 最大4.9GHz/3.2GHz 22MB 15~28W 利用不可

最上位モデルである「Ryzen 9 PRO 8945HS」は、8コア・16スレッド・24MBのキャッシュ・Radeon 780Mを備えており、AMDは「テクニカルコンピューティング、マルチメディアコンテンツ作成、ディスクリートグラフィックスなど、リソースを大量に消費するアプリケーション向けに強力な処理能力を備えて設計されており、3Dレンダリング、ビデオエンコード、写真編集などのグラフィックス要求の厳しいワークロードを処理できます」と説明しています。



なお、Ryzen PRO 8040シリーズのプロセッサは、2024年第2四半期からHPやLenovoなどのOEMパートナー企業から発売される予定です。



◆Ryzen PRO 8000シリーズ

Ryzen PRO 8000シリーズは、低消費電力で最先端のパフォーマンスを提供するよう設計されたビジネスユーザー向け初のAI対応デスクトッププロセッサです。Ryzen PRO 8000シリーズの一部のプロセッサには初のAI専用エンジンが搭載され、驚異的なパワーと効率で没入型AI体験を実現することが可能。Ryzen PRO 8000シリーズも4nmプロセスで製造されており、アーキテクチャはZen 4を採用、最大8個の高性能コアを搭載しています。



Ryzen PRO 8000シリーズの最上位モデルとなるRyzen 7 PRO 8700Gは、IntelのCore i7 14700と比較して一部のテストでパフォーマンスが最大47%向上し、グラフィックスパフォーマンスも最大3倍優れているそうです。



Ryzen PRO 8000シリーズのNPUの演算能力(TOPS)をIntel製プロセッサと比較すると以下の通り。NPUのパフォーマンスはIntel第14世代CoreプロセッサやIntel Core Ultraよりも優れており、システム全体のパフォーマンスでもIntel Core Ultraを上回っています。ただし、Microsoftは次世代AI PCに求めるスペックとして「NPU単体で45TOPS」と定義しているため、Ryzen PRO 8000シリーズはこの基準を満たすことができていません。





Ryzen PRO 8000シリーズを搭載したPCは、超高速データ転送やスムーズなワークフロー、ビジネスクリティカルなアプリケーションとデータへの迅速なアクセスを実現するDDR5およびPCIe 4をサポートするほか、一部製品ではWi-Fi 7にも対応予定です。



Ryzen PRO 8000シリーズの各モデルは以下の通り。



モデル コア/スレッド ブースト/ベース周波数 合計キャッシュ cTD Ryzen AI Ryzen 7 PRO 8700G 8C/16T 最大5.1GHz/4.2GHz 24MB 45~65W 利用可能 Ryzen 7 PRO 8700GE 8C/16T 最大5.1GHz/3.65GHz 24MB 35W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8600G 6C/12T 最大5.0GHz/4.35GHz 22MB 45~65W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8600GE 6C/12T 最大5.0GHz/3.90GHz 22MB 35W 利用可能 Ryzen 5 PRO 8500G 6C/12T 最大5.0GHz/3.55GHz 22MB 45~65W 利用不可 Ryzen 5 PRO 8500GE 6C/12T 最大5.0GHz/3.40GHz 22MB 35W 利用不可 Ryzen 3 PRO 8300G 4C/8T 最大4.90GHz/3.45GHz 12MB 45~65W 利用不可 Ryzen 3 PRO 8300GE 4C/8T 最大4.90GHz/3.50GHz 12MB 35W 利用不可

この記事のタイトルとURLをコピーする

最上位モデルのRyzen 7 PRO 8700Gは8つの高性能コアと16スレッド、24MBのキャッシュ、統合されたRadeon 780Mグラフィックスを搭載しており、競合プロセッサと比較して消費電力を抑えながら最大19%優れたパフォーマンスを実現可能です。なお、Ryzen PRO 8000シリーズは2024年第2四半期からOEMパートナーであるHPおよびLenovoからリリースされるだけでなく、一部のチャネルパートナーからも入手可能となる予定です。AMDのRyzen PRO 8040シリーズとRyzen PRO 8000シリーズの発表に際して、Microsoftは同シリーズにセキュリティプロセッサのが統合されていると言及。さらに、MicrosoftのチャットAIであるCopilotにも対応していることをアピールしています。