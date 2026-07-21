2026年07月21日 12時36分 AI

アリババが「Qwen3.8」のオープンモデル化を予告、「Claude Fable 5に次ぐ性能」で2.4兆パラメーターの大型モデル



中国の大手テクノロジー企業のAlibabaが自社製AIモデル「Qwen3.8」を近日中にオープンモデルとして公開することを発表しました。また、プレビュー版の「Qwen3.8-Max-Preview」がチャットAIサービスのQwen Studioなどで利用可能となっています。





Qwen3.8 is launching and going open-weight soon!🌐



With a massive 2.4T parameters, this model is continuously evolving. We believe it’s one of the most powerful model available today, compatible to leading frontier AI models , second only to Fable 5.



You don't have to wait to… pic.twitter.com/JS3ID73IYS — Qwen (@Alibaba_Qwen) July 19, 2026



Qwenチームの説明によると、Qwen3.8のパラメーター数は2.4兆とのこと。また、性能については「現時点で利用可能な最高性能のAIモデルの1つであり、フロンティアAIモデルに匹敵し、Claude Fable 5に次ぐ性能」とアピールしています。ただし、具体的なベンチマーク結果などは未発表です。



AlibabaはQwen3.8のプレビュー版として「Qwen3.8-Max-Preview」をリリースしており、チャットAIサービスのQwen StudioやQwen Cloudのトークンプランで利用可能となっています。





インターネット上にはQwen3.8-Max-Previewで作成したSVGアニメーションの例も投稿されています。画像を作成したCypress Frankenfeld氏は、Qwen Studioで「create an SVG of a pelican riding a bicycle.(自転車に乗ったペリカンのSVGを作って)」と入力しただけでSVG画像アニメーションが生成されたと説明しています。





Qwen3.8-Max-Previewはリリース以降も性能が向上し続けているとのこと。正式リリース版はさらに高性能になるそうです。



During Preview, Qwen3.8 is getting better by the day. Latest version is live now, with broad gains and a big step up on web frontend.



Thank you all — the response to Qwen3.8-Max-Preview blew us away. 🫶🫶



Qwen3.8 is still evolving daily. Come test it, and tell us what breaks.… — Qwen (@Alibaba_Qwen) July 20, 2026



AlibabaはQwen3.5やQwen3.6はオープンモデルとして公開していたのですが、Qwen3.7はクローズドモデルのみの展開となり、今回のQwen3.8でオープンモデル戦略に回帰した形です。Qwen3.5とQwen3.6はオープンモデル化されたことで有志による量子化版やファインチューニングモデルが多数公開されました。例えば、2026年7月14日にはQwen3.6-27Bをメモリ使用量3.9GBまで小型化してiPhone単体で動作可能にした「Bonsai 27B」が登場しています。Qwen3.8についても同様の展開が期待できそうです。



iPhoneでローカル実行可能な270億パラメータのAIモデル「Bonsai 27B」が登場、Qwen3.6-27Bをメモリ使用量3.9GBまで小型化してスマホ単体で実用的な速度で動作 - GIGAZINE





なお、クローズドモデルではOpenAIやAnthropicといったアメリカ企業がトップに立っていますが、オープンモデルでは中国企業が目立った成果をあげています。2026年7月17日に登場した中国製モデル「Kimi K3」はオープンモデルでありながら一部のベンチマークテストでClaude Fable 5やGPT-5.6 Solを上回っています。



GPT-5.6 Solに匹敵する中国製AIモデル「Kimi K3」が登場、2.8兆パラメーターの超大型オープンモデル - GIGAZINE

