2026年07月09日 11時15分 AI

「Grok 4.5」が登場、Claude Opus 4.8と同等性能で料金は安価



SpaceXAIがAIモデル「Grok 4.5」を現地時間の2026年7月8日に発表しました。Grok 4.5はコーディングやエージェントタスクに特化したモデルで、OpenAIやAnthropicの最先端モデルと比べて安価ながらClaude Opus 4.8と同等のベンチマークスコアを達成しています。



Introducing Grok 4.5 | SpaceXAI

https://x.ai/news/grok-4-5



Grok 4.5 | SpaceXAI Docs

https://docs.x.ai/developers/models/grok-4.5





Announcing Grok 4.5, our first model trained specifically for coding and agents. It was trained with Cursor and offers frontier intelligence at leading speeds and cost efficiency.https://t.co/i8HpU7w64k pic.twitter.com/oBjGtTsoNc — SpaceXAI (@SpaceXAI) July 8, 2026



Grok 4.5はSpaceX傘下のCursorと協力して開発されたモデルです。テキストと画像の入力に対応し、テキストでの出力が可能。コンテキストウィンドウは50万トークンです。SpaceXのイーロン・マスクCEOはGrok 4.5について「パラメーター数1.5兆の基盤モデルをCursorのデータで追加学習したもの」と説明しています。



AIモデルのコーディングエージェントとしての性能を測定するDeepSWE 1.0のベンチマーク結果が以下。Grok 4.5がClaude Opus 4.8を上回っています。





一方でDeepSWE 1.1ではClaude Opus 4.8の方がスコアが高くなりました。





第三者機関のArtificial Analysisによるインテリジェンス性能テストではClaude Opus 4.8やGPT-5.5に次ぐ性能と評価されており、Claude Sonnet 5やGLM-5.2を上回りました。





Grok 4.5では最小限の指示で高機能なアプリケーションを開発することができます。Grok 4.5の発表ページには「宇宙および太陽系の美しいシミュレーションを作成。時間を調整可能、リアルな動き、軌道、恒星などを備えた高速シミュレーションが必要。three.jsを使用。HUDはスタイリッシュで現代的なデザイン原則に準拠」という短い指示で作成された「実際に動かせる太陽系シミュレーション」が埋め込まれています。





コーディングだけでなくスライド作成などの事務作業も高度に実行可能。





他社製モデルと比べてトークン効率が高いこともアピールされています。コーディングベンチマークのSWE Bench Proのタスクを実行する場合、Grok 4.5はClaude Opus 4.8と比べてタスク当たりの平均出力トークンが4.2分の1でした。





Grok 4.5の100万トークン当たりのAPI料金は入力2ドル(約325円)・出力6ドル(約975円)です。以下は各種AIモデルのコスト効率を示すグラフで、横軸がタスク当たりのコスト、縦軸がインテリジェンススコアです。Grok 4.5は同等スコアのAIモデルよりコストが低く、同等コストのモデルと比べてスコアが高いことが分かります。





Grok 4.5はコーディングエージェントのGrok BuildとCursorの全プランで利用可能。また、APIを用いて他のシステムで実行することもできます。ただし、EU圏内ではリリース時期が2026年7月中旬に遅れるとのことです。



なお、Grok 4.5はNVIDIA GB300 NVL72を用いて開発されており、Grok 4.5の発表に際してNVIDIAが「世界クラスのAIインフラと世界クラスのAI研究が出会った結果だ」というコメントを投稿しています。

