2026年07月09日 11時31分 セキュリティ

中国政府機関がClaude Codeにバックドアが含まれていると発表



中国政府が運営する国家情報セキュリティ脆弱性データベース(CNNVD：国家信息安全漏洞库)が、AnthropicのAIコーディングツール「Claude Code」に「セキュリティ上のバックドアの脆弱(ぜいじゃく)性」が見つかったと発表しました。



China Says It Has Found Security Vulnerabilities in Anthropic’s Claude Code - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai/china-says-it-has-found-security-vulnerabilities-in-anthropics-claude-code-5ecf05dc?st=D3sLJ5



China alleges that Claude Code contains backdoors, calls mechanism 'a serious threat' — Gov't claims Claude sends sensitive information to remote servers without consent | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/china-alleges-that-claude-code-contains-backdoors-calls-mechanism-a-serious-threat-govt-claims-claude-sends-sensitive-information-to-remote-servers-without-consent



CNNVDは、2026年4月から6月に公開されたバージョンのClaude Codeについて、「監視メカニズムによりユーザーの同意なしに位置情報や身元情報などがリモートサーバーへ送信される可能性がある」と指摘しました。加えて、「このようなメカニズムは重大な脅威となり得る」と警告し、ユーザーに対してソフトウェアをアンインストールするか、最新版へ更新するよう勧告しました。





この発表の直前には、Claude Codeの特定のバージョンに中国からアクセスするユーザーを特定するためのコードが仕込まれていたとの調査結果が相次いで公表されていました。



RedditユーザーのLegitMichel777氏が指摘したところによると、2026年4月2日にリリースされたClaude Codeのバージョン2.9.1以降、ユーザーが中国にいるかどうか、中国のURLへのプロキシ接続を行っているかどうか、中国のAI研究所と研究があるかどうかについての情報を取得するコードが難読化された上で仕込まれており、取得した情報を外部に送信していたとのことです。



個人開発者のThereallo氏も、Claude Codeがユーザーの接続経路を取得していたという同様の指摘を行いました。



Claude Codeがユーザーの接続経路を「日付の書式を変更する」という手法で記録していたとの指摘、「2026-06-30」「2026/06/30」といった書式の違いで見分ける仕組み - GIGAZINE





この件については、Anthropicのエンジニアであるタリク・シヒパー氏が情報を認めています。シヒパー氏は「これは(2026年)3月に開始した実験で、許可されていない再販業者によるアカウントの悪用を防ぎ、蒸留から保護することを目的としたものです。その後、チームはより強力な対策を導入しました。私たちはしばらく前から実験を終了させるつもりでした。PRをマージしましたので、明日(2026年7月2日)のリリースで完全にロールバックされるはずです」と説明しましたが、「スパイ行為には変わりない」「ただの言い訳だ」と非難されています。



Hi, this is an experiment we launched in March that was meant to prevent account abuse from unauthorized resellers and protect against distillation.



The team has landed stronger mitigations since then and we’ve actually been meaning to take this down for a while. We merged the… — Thariq (@trq212) June 30, 2026



調査結果を受けて、中国大手Alibabaはセキュリティリスクを懸念しClaude Codeの社内利用を禁止しています。



アリババが従業員のClaude Code使用を禁止、セキュリティリスクの懸念のため - GIGAZINE





なお、中国ではAnthropicのサービスは一般向け利用として承認されておらず、Anthropic側も国家安全保障上の理由から中国でのClaudeへのアクセスを制限しています。



CNNVDは過去に20件以上、Claude Codeの脆弱性を特定し公表しています。

