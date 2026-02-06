OpenAIが「GPT-5.3-Codex」をリリース、前世代より高性能かつ高速でコーディングだけでなくオフィス作業でも能力を発揮
OpenAIが「GPT-5.3-Codex」を2026年2月5日に発表しました。GPT-5.3-CodexはGPT-5.2-Codexのコーディング能力とGPT-5.2の推論性能を1つに統合したモデルで、性能向上と25％の高速化を実現しています。また、コーディングやウェブページ作成だけでなくWordやPowerPointの操作といった事務作業も得意としています。
Introducing GPT-5.3-Codex | OpenAI
https://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex/
「GPT-5.3-Codex」「GPT-5.2-Codex」「GPT-5.2」の性能を比較したグラフが以下。横軸が出力トークン数、縦軸がSWE-Bench Proのスコアを示しています。GPT-5.3-Codexは前世代モデルよりも少ない出力トークンで高いスコアを達成できることが分かります。
AIのエージェント性能を測定するTerminal-Bench 2.0でもGPT-5.3-Codexが高いスコアを記録しました。
OpenAIはGPT-5.2-CodexとGPT-5.3-Codexで同じウェブページを作成した例を公開しています。まずGPT-5.2-Codexで作成した「投資家向け製品について説明するウェブページ」が以下。
GPT-5.3-Codexだとこんな感じ。全体的にGPT-5.3-Codexの方が完成度の高いウェブページを作成できました。
また、GPT-5.3-Codexで開発したブラウザ上でプレイ可能なレーシングゲームも公開されています。
さらに、GPT-5.3-Codexはコーディング以外のタスクも得意としています。AIのPC操作能力を測定するOSWorld-Verifiedでは前世代モデルより圧倒的に高いスコアを達成しました。
GPT-5.3-Codexに指示することでWordを操作して文書を作成可能。
さらにPowerPointでスライド資料を作成することもできます。
OpenAIのサム・アルトマンCEOによると、GPT-5.3-Codexの応答は「現実的な性格」と「友好的な性格」を選べるとのこと。また、OpenAIの社内でもGPT-5.3-Codexが活用されており、GPT-5.3-Codex自体のリリースを加速するのに大いに役立ったそうです。
I love building with this model; it feels like more of a step forward than the benchmarks suggest.— Sam Altman (@sama) February 5, 2026
Also you can choose "pragmatic" or "friendly" for its personality; people have strong preferences one way or the other! https://t.co/j02rt4jTyN
GPT-5.3-CodexはChatGPTの有料プランに加入しているユーザーを対象に提供されています。
なお、GPT-5.3-CodexはNVIDIAのGB200 NVL72に最適化されており、インフラストラクチャーと推論スタックの改善によって実行速度を25％高速化することに成功したとのこと。OpenAIのインフラ部門を率いるトレバー・カイ氏はサム・アルトマンCEOとジェンスン・フアンCEOの間で交わされたメールを公開してNVIDIAとの協力体制の成果をアピールしています。
3 years ago, we emailed Jensen with requests for Blackwell. Today, we released GPT-5.3-Codex, a SOTA model designed for GB200-NVL72. Nitpicking ISA, simming rack designs, and tailoring our arch to the system has been a fun experience! I'm grateful to our collaborators at NVIDIA. pic.twitter.com/ZIv57Bdh9A— Trevor Cai (@trevorycai) February 5, 2026
