2026年05月28日 12時04分 AI

汎用人工知能(AGI)の実現は2030年頃と予想しているが2029年の可能性も視野に入れているとGoogle DeepMindのデミス・ハサビスCEOが発言



Googleの年次開発者向け会議であるGoogle I/O 2026に出席したGoogle DeepMindのデミス・ハサビスCEOが、人間のように思考することが可能な汎用人工知能(AGI)の実現は「早ければ2029年になる」と発言したことが話題を呼んでいます。



Google DeepMind CEO Demis Hassabis says we're close to AGI

https://www.axios.com/2026/05/26/deepmind-ceo-demis-hassabis





AI: Google DeepMind CEO Demis Hassabis steps up on AGI. AI-RTZ #1099

https://michaelparekh.substack.com/p/ai-google-deepmind-ceo-demis-hassabis



Google DeepMindのハサビスCEOは、Google I/O 2026の中でテクノロジーメディア・Axiosのインタビューに応じ、AGIが2030年まで、早ければ2029年にも登場する可能性があるという自身の予測を明らかにしました。この予測について、ハサビスCEOは「業界が正しい技術的道筋を見出したという確信の高まりを反映している」と説明しています。





また、ハサビスCEOは「人類は『シンギュラリティのふもと』に立っており、社会にはAGIへの準備期間がわずか数年しか残されていない」とも語ったそうです。



この他、ハサビスCEOは「次世代のAIエージェントは今後登場するはるかに強力なシステム(AI)に対する社会的なストレステストであると捉えるべき」とも語りました。この具体例として、ハサビスCEOはAnthropicが公開したMythosを挙げており、「AnthropicのMythosが企業や政府を不意打ちする力を持っていることは、こうしたシステムの進化の速さに対して、我々がまだ準備ができていないことを示しています。これは恐らく、良い警告射撃だったのでしょう」と語っています。



MythosはAnthropicが開発した「ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見して悪用する方法を推論するセキュリティAI」です。AnthropicはMythosが悪用されることを危険視し、Mythosを一部のユーザーにのみ提供。実際、Mythosは多数の脆弱性候補を発見しています。



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ハサビスCEOは政府・経済学者・一般市民の間で、ますます強力になるAIへの備えをより緊急に促すために、あえてこのような言葉を選んだと言及。アメリカでは新しいAIをリリースする前に政府によるテストを義務づけることを求める大統領令が提案されていますが、ハサビスCEOはこれを挙げて「アメリカ政府が安全性を最優先事項とする方向へ暫定的に踏み出した措置は、正しい方向への一歩です」とも語りました。



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なお、ハサビスCEOはローワン・チャン氏のインタビューでも、AGIの実現は2030年頃になるという自身の見解を語っています。



Demis Hassabis on AGI by 2030, Curing Every Disease, Life After AGI, and More - YouTube

