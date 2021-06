「20年後のiPhone」や「未来の技術」についてAppleのティム・クックCEOが語るインタビュー映像が公開中

・関連記事

若きスティーブ・ジョブズにインタビューした貴重な映像が公開中 - GIGAZINE



ジョブズ亡き後のAppleを担うデザイン統括責任者ジョニー・アイブの考え方 - GIGAZINE



20年前のジョブズにインタビューした未公開映像が公開中、「私の仕事は何百年にもわたって評価される絵画とは違う」 - GIGAZINE



「アメリカにiPhoneの工場を」とトランプ次期大統領がAppleのティム・クックCEOに直接伝えたことがインタビューで判明 - GIGAZINE



スティーブ・ジョブズの風変りなマネジメント術がAppleを成功させ続けている - GIGAZINE



Appleが満を持して発表した独自開発の「M1」チップについて、Apple幹部がその経緯や将来について語る - GIGAZINE

2021年06月17日 16時15分00秒 in 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.