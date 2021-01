2021年01月29日 10時35分 ネットサービス

Appleのティム・クックCEOがFacebookのようなビジネスモデルは暴力や二極化につながると非難



プライバシーおよびデータ保護に関する国際的な会合であるCPDPが、2021年1月27~29日にベルギーで開催されました。Appleのティム・クックCEOがこのCPDPに出席し、Facebookのビジネスモデルに対する懸念を表明しました。



AppleのクックCEOは、「ユーザーによる選択の余地を増やし、広告に対するユーザーの信頼を高めるための道」と題した講演を実施。講演の中でクックCEOは、テクノロジー業界におけるプライバシーおよびセキュリティに関するAppleの懸念や、今後の変化への期待、プライバシー保護のためにどんな施策を実施しているのか、そしてFacebookのビジネスモデルに対する深い懸念を抱いているといったトピックについて語りました。



クックCEOはテクノロジー業界におけるプライバシーおよびセキュリティに関する慣行について触れ、ユーザーはもはや顧客として扱われているわけではなく、企業が広告主に販売する製品になりつつあると指摘しました。さらに、「私がこれまで語ってきたように、ユーザーの行動すべてが集約されたデータが当たり前のように売買されるようにになってしまったなら、ユーザーはデータよりも多くのモノを失い、自由を失うことになるでしょう。それでもプライバシーおよびセキュリティに関する世間の変化は希望に満ちたものであり、思慮と改革のタイミングが訪れつつあるように思えます」とクックCEOは語っています。





さらに、プライバシーおよびセキュリティにおける消費者側から見た最も具体的な進歩として、EUで2016年に制定された「EU一般データ保護規則(GDPR)」を挙げ、称賛しています。クックCEOは「我々は何が許容されるべきで、何が許容されないべきかについて、ユーザーの個人情報に対する権利を主張する人々に普遍的かつ人道的に応答しなければなりません」と語り、EUだけでなくアメリカやその他の国でもGDPRのような厳格な法律を制定すべき時が来たと主張しています。



また、クックCEOはインターネット広告が個人のプライバシーを侵害しながら何十年も繁栄してきたと強調。そして、これに対抗すべく、Appleではアプリが収集するデータや利用目的などの情報をプライバシーラベルとして明記するように義務づけたり、広告識別子・IDFAの使用にユーザーの許可が必要になるよう仕様を変更したりしてきたと強調しています。





ほかにも、Facebookの名前を挙げることはありませんでしたが、「可能な限り多くのユーザーデータを収集する」というFacebookのようなビジネスモデルを非難しました。加えて、「もしもビジネスがユーザーを誤解させたり、データを搾取したり、全く選択肢のない選択の上に成り立っているのであれば、それは称賛に値せず、改革する必要があります」と語り、変化の必要性を訴えました。



さらに、クックCEOはテクノロジー業界でまん延する「可能な限り多くのユーザーデータを収集する」というビジネスモデルについて、「社会の二極化、信頼の喪失、暴力を呼ぶものである」としています。





なお、CPDPで行われたクックCEOの講演の様子は以下のムービーでチェックできます。



