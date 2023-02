「ChatGPT」や「DALL-E 2」を開発したOpenAIのCEOが「汎用人工知能」についての展望を発表

従来のAIは画像生成や文章生成、音声分析など特定の分野で性能を発揮するように特化した機械学習アルゴリズムですが、汎用(はんよう)人工知能、いわゆる「AGI」は人間と同じような認知能力や情報処理能力を持つことで、人間のようにさまざまな分野の課題を解決できると期待されています。記事作成時点でAGIはまだ実現していませんが、AI開発団体・OpenAIのサム・アルトマンCEOがAGI開発の展望を発表しました。 Planning for AGI and beyond https://openai.com/blog/planning-for-agi-and-beyond/

2023年02月27日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

