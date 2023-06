「オープンサイエンスとオープンソースAIは国益に合致する」とAIプラットフォーム・Hugging FaceのCEOが議会で証言

Hugging Faceは主に自然言語処理を対象にしたオープンソースプラットフォームであり、さまざまなAI関連のライブラリやモデルが公開されています。そんなHugging Faceの クレメント・デラング CEOがアメリカ合衆国 下院 の公聴会に出席し、「オープンサイエンスとオープンソースAIは、アメリカの価値観と国益に合致している」と証言しました。 Hugging Face CEO tells US House open-source AI is 'extremely aligned' with American interests | VentureBeat https://venturebeat.com/ai/hugging-face-ceo-tells-us-house-open-source-ai-is-extremely-aligned-with-american-interests/

2023年06月29日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

