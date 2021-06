MicrosoftのCEOが「Apple純正アプリがWindows 11にやってくること」を歓迎すると発言

2021年6月25日、MicrosoftがWindowsの次期メジャーバージョンとなる「 Windows 11 」を発表しました。これに合わせて、Microsoftのサティア・ナデラCEOがウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューに答え、Windows 11が目指す方向性として「Apple純正アプリがWindows 11向けに登場することを歓迎する」と語っています。 Microsoft CEO invites Apple's iMessage to the Windows 11 Store - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/06/24/microsoft-ceo-invites-apples-imessage-to-the-windows-11-store/ Windows 11では新しくAndroid向けアプリが動作することが発表されました。

2021年06月25日 10時35分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by logu_ii

