NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが気候研究のブレイクスルーにAIと高速コンピューティングが役立つと言及

NVIDIAのジェンスン・フアン(黄仁勳)CEOが、 地球仮想化エンジン (Earth Virtualization Engines:EVE)イニシアチブのベルリンサミットで基調講演を行いました。NVIDIAは2021年に人類の未来を予測するスーパーコンピューター「Earth-2」の構築を発表しており、Earth-2とEVEと合わせることが気候研究のブレイクスルーの鍵になっていくとのことです。 AI, Digital Twins to Unleash Wave of Climate Research Innovation | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2023/07/03/climate-research-next-wave/

2023年07月05日

