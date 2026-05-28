2026年05月28日 12時10分 サイエンス

NASAが月面基地計画の第1段階について発表、2032年以降の第3段階では持続的な宇宙飛行士の滞在を目指す



アメリカ航空宇宙局(NASA)が2026年5月26日に開催したイベントで、月面基地(Moon Base)計画の第1段階に関する概要を発表しました。NASAは2026年中に月面探査車やドローンなどを月面に送り込む予定で、複数の民間宇宙開発企業と数億ドル(数百億円)規模の契約を結んだことも明らかにしています。



Moon Base - NASA

https://www.nasa.gov/reference/moonbase-about/



NASA Provides Update on Moon Base Rovers, Landers, Missions - NASA

https://www.nasa.gov/news-release/nasa-provides-update-on-moon-base-rovers-landers-missions/



NASA Begins Phase 1 of Building Its Moon Base. Here's The Full Plan. : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/nasa-begins-phase-1-of-building-its-moon-base-heres-the-full-plan



NASA administrator hails 'Golden Age' of lunar exploration as Moon Base plans unveiled | Live Science

https://www.livescience.com/space/space-exploration/nasa-administrator-hails-golden-age-of-lunar-exploration-as-moon-base-plans-unveiled



NASAは2026年4月、4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船を月周回軌道に投入するミッション「アルテミスII」で成功を収め、人類を史上最も地球から遠い地点まで送り込みました。それから2カ月もたたないうちに、NASAが月面基地計画の第1段階の概要について発表しました。



以下の画像は、NASAが計画している月面基地計画の第1段階(PHASE 01)、第2段階(PHASE 02)、第3段階(PHASE 03)について説明したもの。





第1段階は2026～2029年にかけて行われ、月面基地の建設候補地である月の南極地域の探査、技術試験、将来の有人宇宙飛行に先立つ月面のロボット探査ミッションなどが行われる予定です。移動能力の実証や地表整備のための有人および自律型探査車に加え、ムーンフォール(Moonfall)と呼ばれるドローン4機、通信衛星や観測衛星、さまざまな科学装置が送り込まれるとのこと。





2029～2032年にかけて行われる第2段階では、半永久的なインフラの構築と、初期の居住および物流業務が開始される予定です。月面滞在に必要な太陽光発電システムの拡張や初期段階の原子力発電能力の導入、改良型の探査車、初期の居住空間の構築、地表と軌道間の通信ネットワークの強化などが計画されています。





2032年以降の第3段階では、定期的な人員の交代と継続的な月面活動を通じて、持続的に月面での滞在を実現するとのこと。この段階では、宇宙飛行士が居住および作業するための広々とした内部空間を備えた半永久的な居住モジュールや、現地の資源を使って安定的にエネルギーを供給できる核分裂発電システム、有人および自律走行車による高度な物流ネットワークなどが確立される予定です。





NASAは5月26日のイベントで、2026年には月面基地計画の第1段階が開始され、「ムーンベースI」「ムーンベースII」「ムーンベースIII」という3つのミッションが行われる予定だと発表しました。各ミッションの概要は以下の通り。





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