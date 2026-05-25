2026年05月25日 08時00分 サイエンス

人類初の核実験「トリニティ実験」はどのようにして撮影されたのか？



トリニティ実験は1945年7月16日に行われた人類初の核実験であり、これが後の広島・長崎への原爆投下、そして冷戦下の核開発競争につながっていきました。そんなトリニティ実験の際に撮影された写真や当時の証言をまとめた書籍『Trinity: An Illustrated History of the World’s First Atomic Test(トリニティ：世界初の核実験の図説史)』が刊行され、内容の一部がウェブメディアのIEEE Spectrumに掲載されています。



Lost Images From the 1945 Trinity Nuclear Test Restored - IEEE Spectrum

https://spectrum.ieee.org/trinity-nuclear-test



ロスアラモス国立研究所は1943年に原子爆弾の開発を目的として設立され、記事作成時点では軍事研究だけでなく一般的な科学研究も行っています。そんなロスアラモス国立研究所の国家安全保障センターで編集者兼ライターを務めるエミリー・セイル氏は2026年5月、トリニティ実験の際に撮影された写真や当時のメモなどをまとめた書籍『Trinity: An Illustrated History of the World’s First Atomic Test』を刊行しました。





『Trinity: An Illustrated History of the World’s First Atomic Test』の中には、トリニティ実験に参加したさまざまな人の証言や、当時撮影された写真が掲載されています。



トリニティ実験に使われた核爆弾は「ガジェット」と呼ばれ、砂漠に立てられた高さ30mの塔の最上部に設置されました。



by Los Alamos National Laboratory



トリニティ実験における主要な写真撮影ステーションは、爆心地である塔から9km離れた地点に立てられました。写真撮影班は機関銃砲塔を改造して頑丈な金属製三脚を作り、そこにカメラ機材を取り付けてステーションの屋根に設置したとのこと。



by Los Alamos National Laboratory



爆心地の北側にある待避壕(ごう)の屋根には、当時ハリウッドで標準的に使われていたカメラの軍用版であるミッチェル製35mm映画カメラが設置されていました。また、ミッチェル製カメラの下にはカラーフィルムを搭載したコダック製カメラも並んでいましたが、こちらはうまく撮影できませんでした。





当時、北側の待避壕にいた写真家のバーリン・ブリクスナー氏は以下のような溶接用ゴーグルを装着して、カメラやフィルムが満載された砲塔の中に頭を突っ込んでいました。ブリクスナー氏の役割は、爆発によって生じた火球をカメラで追跡するというもので、ブリクスナー氏の持ち場にあったミッチェル製カメラはトリニティ実験において最高の映像を撮影することに成功しました。





起爆装置が作動すると周囲は強烈な光に包まれ、カメラは半透明の球体がガジェットを吹き飛ばす様子を撮影しました。以下はトリニティ実験で撮影された火球やキノコ雲の写真を並べたもの。火球は25ミリ～60ミリ秒の間に膨張し、キノコ雲は3km以上の高さに達しました。



by Los Alamos National Laboratory



明るさが薄れて肉眼でも爆心地が確認できるようになると、人々は形を変えながらさまざまな色に輝く、明るい炎の球の周りにチリの壁が立ち上り、燃えさかる炎の雲が空に噴き上がる様子を目撃しました。



後にロスアラモス国立研究所の所長となった物理学者のノリス・ブラッドベリー氏は、「あの光景はまさに畏敬の念を抱かせるものでした。人生におけるほとんどの経験は、過去の経験によって理解できるものですが、原子爆弾は誰の先入観にも当てはまりませんでした。最も驚くべき特徴は、強烈な光でした」と語っています。



実験に参加した物理学者のジョージ・キスティアコフスキー氏は、「世界の終わり、つまり地球が存在する最後の1ミリ秒に、最後の人類は私たちが見たものと同じ光景を目にするでしょう」と確信したとのことです。

