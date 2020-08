機密扱いだった史上最大の水素爆弾である「ツァーリ・ボンバ」のドキュメンタリー映像をロシアの国営原子力企業が公開

・関連記事

日本に投下された2つの原子爆弾が製造&運搬される様子を収めた当時の貴重な写真集 - GIGAZINE



核実験が実施された場所や爆発規模を地図上で時系列で表示する戦慄のムービー「Trinity」 - GIGAZINE



核兵器製造を目指した「マンハッタン計画」のコスト内訳を調べてわかったこととは? - GIGAZINE



一体なぜ核実験によって生み出された緑色の石が「トリニタイト」と名付けられたのか? - GIGAZINE



核爆弾が落とされた際の死傷者や汚染範囲をシミュレートできる「NUKEMAP」 - GIGAZINE



「爆弾の皇帝」と呼ばれた核爆弾が爆発するムービー - GIGAZINE



2020年08月31日 21時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.