2026年04月14日 19時20分 ヘッドライン

2026年4月14日のヘッドラインニュース



ピーター・パーカー／スパイダーマンの新たな活躍を描く映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の日米同時公開に向けて、世界最大の映画ビジネスコンベンション・CinemaConに合わせてポスタービジュアル2種類が公開されました。



『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で描かれるのは前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の4年後の世界。愛する人々のために、ピーターは人々の記憶から自分の存在を消して戦いを続けています。ビジュアルの1つでは、スパイダーマンの瞳にピーターのことを忘れてしまった恋人・MJの姿が映り込んでいます。





もう1つのビジュアルでは新たな脅威が迫る様子が描かれています。





『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日(金)、日米同時公開です。



【全世界初解禁！】待望の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編 ＜７月３１日（金）日米同時公開決定！＞ - YouTube



配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

©& TM 2026 MARVEL



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



常識で考えればアメリカの大統領が国際法を無視したこのような発言をするわけがない。もはやこれまで、お命頂戴仕る。出会え出会え！こやつはアメリカ大統領を名乗る不届き者。ええいここで死ねばただのSNS中毒者。大統領閣下、お手向い致しますぞ。アメリカと刃交わすは武士道冥利にごわす。 — ドンガメ六号 (@dongame6) 2026年4月12日





巨乳には乳腺型と脂肪型があるってポストが流れてきたけどそれぞれの参考画像がないとなんとも……



参考画像がないとなんとも……！ — 小桜菜々音 (@ainanakura) 2026年4月14日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

令和8年度東京大学学部入学式 祝辞（劇作家・演出家・役者 野田 秀樹 様） | 東京大学



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】【独自】京都府南丹市で発見の遺体は、行方不明の11歳男児と判明 京都府警｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



京都 小学生 行方不明 南丹市で見つかった遺体は行方不明の男児と確認 18:45～警察が説明へ【速報中】 | NHKニュース | 京都府、事件・事故



ホルムズ海峡めぐりアメリカの対イラン封鎖始まる イランは反発 | NHKニュース | イラン情勢、トランプ大統領、資源・エネルギー



米がホルムズ海峡封鎖開始、イランは報復示唆 協議で「進展」とバンス氏 | ロイター



トランプ氏をキリストに模した画像が削除 対イラン戦争めぐりローマ教皇と対立 - CNN.co.jp



トランプ氏投稿のキリスト風画像、支持層の批判で削除 教皇と対立続く | ロイター



ローマ教皇、トランプ氏を「恐れていない」 戦争に反対する道徳的義務を主張 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



イタリア、トランプ氏の教皇批判に反発 メローニ首相「容認できず」 | ロイター



【解説】 オルバン首相の「実験」、国民がついに拒む ハンガリーで政権交代へ - BBCニュース



オルバン・ハンガリー首相の敗北、アメリカとロシアに打撃 欧州編集長が解説 - BBCニュース



ハンガリー次期首相、900億ユーロのウクライナ融資反対しない方針：朝日新聞



製造業の受注停止急拡大、ナフサ依存の急所直撃



食品への波及はこれからで、医療では一部品目で供給不安が出始めた。食品は4月時点でホルムズ由来の値上げはほぼ出ていないが、ナフサ由来の包装資材を通じて今夏以降に次の波が来るとの見方が民間調査会社から示されている。医薬品と医療機器では厚生労働省と経済産業省が3月31日、合同で「医薬品・医療機器等確保対策本部」を設け、透析回路や注射器、医療用手袋の一部で4月半ばから8月にかけて出荷が難しくなるとの見方が出ている。



【最新】発砲した猟銃は検察がすでに処分か「当該の銃を返してもらいたい」逆転勝訴し別の猟銃は返還されるも…クマ駆除ハンター池上治男さんに猟銃1丁戻らず〈北海道砂川市〉 - YouTube





【速報】国歌歌唱は政治的行為に当たらずと防衛相|47NEWS（よんななニュース）



小泉氏、自衛隊法違反に当たらず 自民党大会の自衛官歌唱で | NEWSjp



小泉氏、陸自隊員の自民党大会の国歌歌唱「自衛隊法違反にあたらぬ」 - 日本経済新聞



【詳報】陸自隊員の自民党大会出席 小泉防衛相、会見でかわし続ける [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



自民党大会での現役自衛官の国歌斉唱 萩生田幹事長代行「事前に防衛省から『問題ない』との回答」 | TBS NEWS DIG



LIXILやパナソニック系、ユニットバスなど「納期未定」 ナフサ調達難 - 日本経済新聞



定期借地権マンション供給2.7倍 「残り35年で価値ピーク」説も - 日本経済新聞



中国大使館侵入事件 自衛官「夢で神のお告げ聞いた」供述 | NHKニュース | 事件・事故、東京都、日中関係



韓国大統領が人権侵害批判の投稿、イスラエルが反発 SNSで異例の非難の応酬に - CNN.co.jp



少額減価償却資産に係る改正点について - 弥生株式会社【公式】



【速報】「不適切と考えていない」と陸自トップ|47NEWS（よんななニュース）



イラン戦争によるアジア太平洋地域での経済損失は推計47.5兆円 国連報告書 - CNN.co.jp



【猟銃を奪われたハンター】「おかしい。わけがわからない」検察が証拠品のライフル銃を廃棄していたことが判明 代理人弁護士が経緯確認急ぐ 北海道砂川市のハンターが怒りをあらわに | TBS NEWS DIG



シンナー流通に目詰まり発生 赤沢経産相、事業者へ解消要請|47NEWS（よんななニュース）



【速報】関経連会長、中東情勢巡り政府に苦言|47NEWS（よんななニュース）



重油調達で入札全社辞退 栃木県、中東情勢影響か|47NEWS（よんななニュース）



【速報】シンナー流通の目詰まり解消を要請と経産相|47NEWS（よんななニュース）



複数のタンカーがホルムズ通過、海運データで判明 米の封鎖本格化 | ロイター



物価の優等生「豆腐」にも中東情勢の影響 「大打撃…」老舗豆腐店は3年ぶり値上げへ（2026年4月14日掲載）｜日テレNEWS NNN



ウクライナ、無人兵器だけでロシアから陣地奪還 歩兵投入せず - 日本経済新聞



無人兵器だけで陣地奪還 歩兵投入せず、侵攻後初 | NEWSjp



コラム：イラン攻撃で浮き彫りになる日本特有の「正常性バイアス」＝熊野英生氏 | ロイター



東南アジア、石油危機で「ロシア詣で」 インドネシアなど備蓄に限界 - 日本経済新聞



キューバを救ったロシア石油タンカー、中米における米国の影響力低下を露呈 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）



米のホルムズ海峡封鎖でイラン反発 次の対面協議めぐる報道も | NHKニュース | イラン情勢、イラン、トランプ大統領



「甘いんだよ、みんな」こぼした自民議員 都内選挙で推薦候補が連敗 [東京都]：朝日新聞



児童の3人に1人が外国人の小学校も…茨城県、小中の「日本語支援員」を1・5倍に増員 - 産経ニュース



【独自】滋賀の私立高校生徒、アイスホッケー試合で頸髄損傷 自力歩行不能も救急車呼ばず、今も後遺症｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト





It appears CP-3243 has crashed after departing La Paz, Bolivia earlier today. The aircraft entered a circling pattern 24 minutes after takeoff, lasting 2 hours, before losing height. Last signal received from the aircraft was at 14:57:57.https://t.co/4ILr6h6ZqJ pic.twitter.com/jIdQT0h5n5 — Flightradar24 (@flightradar24) 2026年4月13日





Tragic development: A Cessna 550 Citation aircraft that had been reported as crashed in Cochabamba of Bolivia, has been traced, following a search operation that extended for several hours on 13 April.



According to reports, the aircraft with registration CP 3243 departed from El… pic.twitter.com/y2fsmKWc87 — FL360aero (@fl360aero) 2026年4月13日



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

ウェビナーで締めの挨拶時に"Enjoy the rest of your days!"と間違えて複数形で言ったところ、ネイティブスピーカー達に大うけ→複数形にすると別の意味に - Togetter





【NNMD🐴2026年も4/16-5/15に開催！】今年も #ナイスネイチャ（1988/4/16-2023/5/30）の誕生日にあわせて、引退馬支援のご寄付を募るドネーションを開催いたします。スタートは4/16 0:00！ NNMD2026開始まで、あと50時間余りとなりました✨️

「ナイスネイチャ・メモリアルドネーション… pic.twitter.com/neYqfButKj — 認定NPO法人引退馬協会／The Retired Horse Association (@rhainfo) 2026年4月13日





クマバチ：メスを探して飛び回っているだけなので例え人間の顔面に正面衝突してもそのまま飛び去って行く（ついさっきそうなった）←かわいい



オオスズメバチ：こちらが何もしないどころか身をかがめて敵意がないことを示しても明確な殺意をもって刺してくる（実経験あり）←あほしね — DALT (@alt_dirty) 2026年4月12日



「自転車専用道を作る場所がない」なんて大嘘だ！ 今すぐ歩道の植え込みを撤去せよ！ | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム



会社員の4割超が「静かな退職」、20代は半数 マイナビ調べ - 日本経済新聞



社会人の人たちっていつも土日にどこか出かけててすげえ！と思っていたが、いざ自分が当事者になるとその理由がわかった「そうしないとやってられない」 - Togetter



コンビニ帰りに頭の後ろにカラスアタックを食らった→激おこなのに甘えた声で鳴くので顔をよく見たら顔見知りだった - Togetter



爺さん「なんか今日、車がやる気ないんだよね。返事が遅いというか」→整備士が確認してみたらある事が判明「これやる気ないんじゃなくて…」 - Togetter



「他責思考で攻撃的なんよ何故か」「時代の被害者ですよ」新人会社員がヤバいと言われているがコロナ直撃世代の大学生、とんでもないクレームを言ってしまう - Togetter



ママがケチって業務スーパーのラップを買うんだけど切れなくて本当に苦労する→ちょっとまって、業スーで売ってるラップは種類があるからこっちを使ってみて - Togetter



新一年生が始まって数日、忘れ物したのであわてて学校まで追いかけて行ったら、米花町並にいろいろな事件が勃発しており賑やかすぎて笑ってしまった「あまりに愛おしい」 - Togetter



新宿歌舞伎町にずらりと並んでいたコンカフェ嬢が誰一人立っていない…一体なにがあったのか？ - Togetter







フランス人「神道では神様が何百万もいると聞いたが、どうやってどの神様に祈ればいいのかわかるの？」→神様の概念を説明するリプが集まる - Togetter



中高生の頃、何の疑問も抱かずに電車通学で片道1時間20分かけて通学していたが、自転車なら35分ぐらいで行けたという事に卒業して大分経ってから気付いた - Togetter



大学生の時、断っても何度も言い寄ってきた男子がコンビニから出た際に小雨が降っていて、目の前で何の悪びれる様子もなく傘立ての傘を盗んだ事をずっと覚えている - Togetter



大学に入ってるコンビニに今日は学校お休みだって誰も事前に伝えてあげなかったの…？もったいない「今、発注AIだからね…」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）









2026年最新Bluesky動向（Bluesky Meetup in Tokyo Vol. 4） | PDF



Claude Code で AWS サーバーレス開発を高速化した話



Spec-Driven Presentation Maker — 伝えたいことを先に設計し、スライド構築は AI に任せる | Amazon Web Services ブログ



美容、大食い、家族系のYouTuberが続々と突然収益停止に...しかし「働け」と冷たい声が集まるのはどうして？「浅はかな嫌儲が世の中には多い」 - Togetter





#nf3_info

【お知らせ】

このたびプロ野球ヌルデータ置き場f3(nf3)は管理人が50歳を迎える「2028年1月24日(2027年度)」にてすべての活動を終了しサイト閉鎖する決断をしましたので事前にご報告させていただきます — プロ野球ヌルデータ置き場f3 - nf3 - (@nf3_info) 2026年4月13日



#nf3Note 今後のプロ野球ヌルデータ置き場f3(nf3)についてそしてお願い｜nf3Note











「16年前に亡くなった父の嘘にさっき気付いた」プレゼントの思い出に、イラストレーター森チャックさんも「同じような経験ある！」と投稿「愛しか感じないエピソード」 - Togetter



au「この中の文字はなんでしょう？」公式Xアカウントで「色覚検査」に使う図を用いたクイズを出し物議「誰か止めるやつは社内にいないのか」→即削除、謝罪する流れに - Togetter



ブラウザ操作を録画して、AIにPlaywrightテストを書いてもらう



Google、「バックボタン ハイジャッキング」をスパムポリシー違反に追加。2026年6月15日からペナルティの対象に



Adobe学割狙いで放送大学に入学したのに、学割使えなかったが、こうなった原因は「全科履修生」じゃなく、AIに促されて「科目履修生」で出願してしまったからという話 - posfie



【買い物山脈】ついに安定した？Wi-Fi 7ルーターを4台渡り歩きたどり着いた「Aterm 19000T12BE」 - PC Watch



Yahoo! JAPAN ID、安全性・利便性向上を目的としてログイン方法を「パスキー」に一本化へ｜LINEヤフー株式会社



週間アクティブユーザー300万人にのぼるCodex、OpenAI Japanの瀬良氏に聞く「開発スタイル」の変化 | gihyo.jp



Obsidianの読書メモが増えすぎて困っている人へ。表紙画像を自動で埋めるスクリプトをつくった｜前田晃平



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



ラッキーライラックとキセキの漫画を描きました pic.twitter.com/JGllOWTBe6 — じぇねしすめそっど (@genesis_method) 2026年4月12日



【レトロゲームゆっくり実況】カシオ計算機のパソコン体験ゲー【パソコンコレクション／カシオルーピー】 - ニコニコ動画











日本でもアニメ 化の話があったのですが流れてしまいました。残念。>Yoko Tsuno https://t.co/9qkf9PxEtj pic.twitter.com/73PB0Hh8pe — Hiroshi kashiwagi (@Aparatyanomoget) 2026年4月14日









そりゃ驚くよ pic.twitter.com/SCp3TbDK3c — 桜田ジョー (@hosokawaoyakata) 2026年4月13日













「機動警察パトレイバー 2 the Movie」で特車二課を利用しようとする荒川の企みを暴くために、後藤隊長が珍しく体を張って戦うシーン好き。 pic.twitter.com/4y0wgAM3HR — 笹木さきち (@sakichi_sasaki2) 2026年4月13日





劇場版名探偵コナン公開記念 pic.twitter.com/lgo6w1ZFjg — むん (@Suzu_Mun) 2026年4月11日







『初めてのネットカフェ！』 – taigaai





ごんたと親 その1 pic.twitter.com/to9QGGLYTt — オイル富🪤 (@takara_o_takara) 2026年4月13日







TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話』ノンクレジットOP映像｜TOKYO MX（毎週月曜23時30分～）、BS朝日（毎週月曜23時24分～）ほかにて放送中!! - YouTube





TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話』ノンクレジットED映像｜TOKYO MX（毎週月曜23時30分～）、BS朝日（毎週月曜23時24分～）ほかにて放送中!! - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』 - コアバージョン「春の暁、訪れし時」PV｜PS5®ゲーム - YouTube





『オーバーウォッチ』シーズン2「大いなる頂」公式トレーラー - YouTube





「何も起こらないのです。」つげ義春インタビュー（『つげ義春が語る マンガと貧乏』試し読み）｜webちくま（筑摩書房の読みものサイト）



『杖と剣のウィストリア』 – taigaai



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【 訃報 】お笑いコンビ「共犯者」洋平さん 死去 ２６歳 急逝の当日にもSNSへ投稿 前日はポッドキャスト出演 「医師からは急性の疾患によるものと伺っております」 所属事務所が公表 | TBS NEWS DIG (1ページ)











カーンターラ 神の降臨：本予告 - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

初夏にぴったり！フルーティーで甘酸っぱい「キャラメルコーン・日向夏＆レモン味」期間限定新発売- ニュースリリース | 東ハト



食べやすい「Mini」シリーズが登場！「Miniオールレーズン」「Miniハーベスト・こんがりシュガー」新発売「Miniオールパイン」期間限定新発売- ニュースリリース | 東ハト

