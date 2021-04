サブスク途中解約でAdobeから2万円以上請求されたユーザーが支払いを回避した方法とは？

・関連記事

「サブスクを解約したらプライベートなデータが全公開される」としたプレゼンツールが大炎上 - GIGAZINE



「Amazonプライムは解約しづらすぎる」と消費者団体がAmazonを起訴 - GIGAZINE



オンラインで行われた契約はオンラインで解除できるようにしなければならないという法律が施行 - GIGAZINE



ユーザーを意図的にだます「ダークパターン」はショッピングサイトで予想より広く使用されているとの指摘 - GIGAZINE



GoogleやFacebookではユーザーを意図的に企業が有利な方向へ誘導する「ダークパターン」がどのように使われているのか? - GIGAZINE



ユーザーを誘導する「ダークパターン」で得られた同意を認めないという新法が登場 - GIGAZINE



あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと - GIGAZINE

2021年04月14日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.