2024年04月14日 23時30分

インドでは四輪のEVではなく三輪の「電動リキシャ」が業界を席巻しシェア1位はまさかの日本企業



電気自動車が世界中で注目される中、インドでは三輪自動車「オートリキシャ」を電動化した「電動リキシャ」のシェアが拡大しつつあります。そんな電動リキシャの現状についてまとめてみました。



世界1位の人口を抱えるインドの道路には「普通自動車」「トラック」「バイク」などの日本でもよく見かける車両以外に、「人力で引っ張る屋台」「牛の大群」「寝そべる豚」など、とにかく色んなものが道路上にあります。2015年時点のインドの交通事情は、以下の記事を読むとよく分かります。



道路を横断できないインドの凄まじい交通事情を生み出す車両や動物たち - GIGAZINE





数ある交通手段の1つとして利用されているのが三輪タクシーの「オートリキシャ」です。オートリキシャの「リキシャ」は日本語の「人力車」に由来しており、ドアのない開放的な見た目が特徴。オートリキシャは安価かつ操縦が簡単なため、新たにタクシー業を始める低所得者から人気を得ているそうです。





オートリキシャも普通自動車と同じくガソリン駆動から電動への移行が進んでおり、電動タイプのオートリキシャ「電動リキシャ」のシェアが拡大しつつあります。インドのEV推進団体「Clean Mobility Shift」がまとめた「インドで販売されたEVの種別シェア」の2024年版が以下。三輪のオートリキシャのシェアは55.41%で、二輪の6.73%と四輪の2.34%を大きく上回っています。





インドにおける電動リキシャの販売で業界シェア1位に君臨しているのが、日本発のベンチャー企業「テラモーターズ」です。テラモーターズは2015年9月からインド北部のハリヤナ州で電動リキシャの販売を開始し、2022年までに年間1万台以上を売上げるまでに事業規模を拡大しました。



テラモーターズの電動リキシャ一覧ページには複数のモデルが掲載されています。以下の「T4」は1回の充電当たり100km走行可能で、最高時速は45km/sです。





「Y4A」は伝統的なオートリキシャに近い見た目で、1回の充電で80km走行可能。最高時速は25km/hです。





タクシー用途ではなく運搬用途に特化した形状の「Mini Cargo」というモデルもあります。





電動リキシャ業界シェア2位はニューデリーに拠点を置く「YC Electric」です。海外メディアのRest of Worldによると、同社は2023年だけで4万6000台の電動リキシャを販売したとのこと。YC Electricの製品一覧ページにはタクシー業に使うためのモデルや荷物運搬用のモデルが並んでいます。





なお、電動リキシャの販売状況は好調に見えますが、Rest of Worldは「電動リキシャの生産に関係する技術が中国に依存している」という状況がリスクになり得ると指摘。例えばYC Electricは社員の溶接技術向上のために中国人技術の指導を受けているほか、電動リキシャの生産に必須のバッテリーや磁石の材料は中国からの輸入に頼っています。インドと中国の間では領土を巡る問題が激化しつつあるため、今後の状況次第では電動リキシャの生産にも影響が出る可能性があります。