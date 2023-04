ウソの通報で特殊部隊を送りこむ嫌がらせ「スワッティング」を完全自動化した代行業者が登場している

銃社会のアメリカでは、テロや銃乱射事件を未然に防ぐべく、州によっては通報次第で重装備の特殊部隊を即時送りこむ体制が整えられています。しかし、この厳重な警戒態勢を悪用し、ウソの通報や脅迫を警察に行い、まったく無罪の人の元に特殊部隊を送りこむ「 スワッティング 」が近年増加しており、問題視されています。そんなスワッティングを自動化して代行を引き受ける業者が登場していると、IT系ニュースサイトのMotherboardが報じています。 A Computer Generated Swatting Service Is Causing Havoc Across America https://www.vice.com/en/article/k7z8be/torswats-computer-generated-ai-voice-swatting

2023年04月14日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

