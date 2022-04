Unicodeに含まれる謎の記号「⍼」の起源を追ったレポートが公開中

チャン氏によると、「⍼」が文字セットの中に登場したのは、 STIXフォント事業 が2000年3月に (PDFファイル) 提案 した文字セットが最初とのこと。この提案では、「⍼」に「直角と下向きジグザグ矢印(RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW)」という説明が付けられています。

大規模文字セットの Unicode は世界中のあらゆる文字を収録することを目指して策定されており、 「溶解する顔」や「妊娠中の人」 といった個性的な絵文字も数多く登録されています。そんなUnicodeに登録されている正体不明の記号「⍼」について、 ブリティッシュコロンビア大学 でソフトウェアについて学んでいる ジョナサン・チャン 氏がまとめています。 U+237C ⍼ RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW · Jonathan Chan https://ionathan.ch/2022/04/09/angzarr.html 「⍼」は数学記号用のフォントなどに含まれている記号です。例えば、数式・化学式用フォント「Cambria Math」に含まれる「⍼」を拡大してみるとこんな感じ。カギカッコのような直角と稲妻形の矢印が組み合わさった日常生活では全く目にすることのない形状です。この記号については「平面座標においてX軸より下にY軸が続くことを示す記号である」という説が 存在 しますが、その本当の用途は明らかになっていません。

・関連記事

Unicode 14.0で「溶解する顔」「妊娠中の人」など37個が追加 - GIGAZINE



JIS漢字に紛れ込んだ「幽霊文字」 - GIGAZINE



アスキーアートに使われる「ASCII」の意外に知られていない起源とは? - GIGAZINE



絵文字の偉大な功績の1つは「文字コードを統一したこと」 - GIGAZINE



どのアプリの絵文字が「実際に使えるはさみの絵文字」なのか? - GIGAZINE



2022年04月14日 23時00分00秒 in デザイン, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.