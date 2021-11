「Apple Watchの先祖」としてオークションに登場した謎の時計の正体とは？

Apple関連ニュースサイトのAppleInsiderが、「1988年に発売されたApple Watchの前身がオークションサイトに登場した」と報じており、2万5000ドル(約275万円)の値が付く可能性があると主張しています。 ComicConnect - WRISTMAC (1988 LEGENDARY 1ST APPLE WATCH) Memorabilia - VF: 8.0 https://www.comicconnect.com/item/941004 Rare 1988 Apple Watch predecessor 'WristMac' expected to get $25K at auction | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/11/21/rare-1988-apple-watch-wristmac-going-up-for-auction 開始額1ドル(約110円)で出品されたのが以下の時計。説明文には「1988年に発売されたセイコーの『WristMac』で、Apple Watchの最初のモデルである、ウェアラブル・コンピューティングテクノロジーを搭載した最初の製品の1つです」とあります。箱も説明書もすべてそろった完品の状態で、外箱には日本語で「腕コン ピ!」と書かれており、中には時計本体と「WRISTMAC」と書かれたフロッピーディスクと説明書があります。

2021年11月22日

