2026年04月09日 11時35分 ネットサービス

数千人のユーザーがOneDriveの止められないスパムの影響を受ける



2025年12月頃から、Microsoftの「OneDrive」で知らない人からファイルを共有されるという報告が相次いでいます。OneDriveには「知らない人からの共有を無効化する」というオプションがなく、根本的な解決策がないということです。



Thousands of users got affected by OneDrive unstoppable spam on Windows, Android, Mac - Neowin

https://www.neowin.net/news/thousands-of-users-got-affected-by-onedrive-unstoppable-spam-on-windows-android-mac/



確認できる報告は以下。「最近、見知らぬ人からMicrosoft OneDriveへのリンクが添付されたメールが送られてくるようになりました！どうすればこれを防げますか？セキュリティ上の懸念事項(ウイルス／マルウェアなど)はありますか？彼らが違法なコンテンツを共有しようとした場合、私は責任を問われるのでしょうか？共有メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまい、それを止められません。その後、ファイル/フォルダが共有されたというOneDriveの通知が届きます」という質問が投げかけられています。



Receiving unsolicited OneDrive File/Folder shares, how do I stop it? - Microsoft Q&A

https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5646972/receiving-unsolicited-onedrive-file-folder-shares?page=1#answers



OneDriveで知らない人からファイルを共有された場合、ファイルを削除または通報し、送信者のメールアドレスをブロックするという対応を取ることができます。ただし「全てのファイル共有を無効化する」という根本的な解決策は存在せず、また別の人からファイル共有を受けてしまう可能性があります。OneDriveでは自分のメールアドレスを知っている人であれば誰でもファイルを共有できるため、メールアドレスが漏洩している人はファイルが共有されたという通知に悩まされることになるのです。





Microsoftのフォーラムには同様の問題が大量に報告されており、「1日に約250通の通知が届く」「ファイルを削除してもブラウザを更新するとまた表示される」「ファイルを報告しようとするとエラーが出て報告できない」といったコメントが寄せられています。



Inappropriate files being shared to my OneDrive by unknown spam accounts · Community

https://feedbackportal.microsoft.com/feedback/idea/b356cb19-29dc-f011-ad8f-7c1e529694f5





これらのコメントに対してMicrosoftのスタッフが返信しているケースもあります。スタッフは「メールアドレスをブロックする」「OneDriveで共有通知を無効にする」「ファイルを報告する」「スパムフィルタリングを厳格にする」という4つの手段で対処が可能だとしていますが、見知らぬ人からのファイル共有を無効にすることができない以上、やはりスパムは止められません。



また、スタッフが推奨した「OneDriveで共有通知を無効にする」というオプションが表示されないというユーザーもいました。





Microsoftは「共有されたファイルを非表示、削除、または共有を停止することができない」というエラーが発生していることを認め、2026年1月末までに解決するとしていますが、4月時点でも未解決のままです。またこれはファイル共有そのものを無効化するものではなく、根本的な解決策にはなっていません。



共有されたファイルにはマルウェアが仕込まれているケースがあるため、仮に見知らぬ人からファイルを共有された場合、一切クリックしてはいけません。

