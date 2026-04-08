2026年4月8日のヘッドラインニュース

ジーンズ姿で平日17時頃接見に行ったら受付の警察官に「そっち座ってて。差し入れだけでいいんだよね？面会できないよ。」と言われ「弁護士接見です」と言ったら「失礼しました。係の者がおりてきます」とのこと。

窓口に来たのが弁護士じゃなくても失礼な対応はダメでしょ。