2026年4月8日のヘッドラインニュース
持ち帰り弁当大手のほっともっとが柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしを添えた「おろしかつめし」を期間限定メニューとして発売すると発表しました。暑くなる季節にぴったりのさっぱりした後味が魅力なほか、付け合わせのキャベツや別添のわさびを利用した「味変」によって最後まで飽きることなく食べられるとのこと。
ごはんの上にとんかつをのせた「おろしかつめし(丼タイプ)」が税込690円、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」が税込750円での提供となっています。発売日はともに2026年4月15日(水)です。
【4.15(水)～】『おろしかつめし』 新発売｜ニュース｜ほっともっと
https://www.hottomotto.com/contents/news/20260408_new.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
マック(※大阪の皆様、マクドのことです)を久しく食べておらず、シェイクなんて10年単位で飲んでいない— 鬱P/Utsu-P (@utsupii) 2026年4月7日
久しぶりにマック(※大阪の皆様、マクドのことです)行って、ポテト(※大阪の皆様、揚げた芋のことです)とシェイク(※大阪の皆様、半解凍アイス状ドリンクのことです)飲みたくなってきた
ポスト内容自動翻訳されるようになって大阪の人ともコミュニケーション取れるようになったんじゃなかった？— ちい天 (@mushi2_fes) 2026年4月7日
誕生日なのでデカい寿司を食べました— 背面８回宙返り (@haimen8chugaeri) 2026年4月7日
あまり大人を舐めるな pic.twitter.com/9lzh3AE3rn
「ネット民がこのルートで台湾旅行の準備をしてて笑い死にそう！」と台湾Twitterで話題に→地形を知ってる人が見ると本当に味わい深い - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
50年以上前のコンピューターで月面着陸して無事に帰ってきたアポロってどうなってんの？→当時のド根性すぎるシステムに唖然 - Togetter
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
米イランと両国の同盟国、レバノン含む「あらゆる場所」での即時停戦に合意 パキスタン首相 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエル当局、米・イランの停戦合意に懸念 情報筋 - CNN.co.jp
米とイラン双方が攻撃停止に合意、期限は2週間「ホルムズ通行可に」 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
アメリカとイランが停戦で合意、条件付きで2週間 ホルムズ海峡開放へ - BBCニュース
アメリカとイランが即時停戦で合意 仲介役パキスタン首相発表 | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、パキスタン
トランプ氏の攻撃停止発表でイスラエル「停戦を尊重」…直後にイランからミサイル飛来 : 読売新聞
トランプ氏「イラン攻撃2週間停止」 ホルムズ海峡の開放を条件に - 日本経済新聞
トッド氏「トランプは3度負ける」 いま日本の読者に伝えたいのは：朝日新聞
イランが勝利を主張、米国に10項目の受け入れを強いたと説明 - CNN.co.jp
トランプ氏、イランの勝利宣言をあざける 10項目の計画示した声明は「でっち上げ」 - CNN.co.jp
トランプ氏、イラン停戦合意は米国の「完全勝利」 AFPインタビュー 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
【分析】合衆国憲法修正第25条の発動でトランプ氏の解任求める声、超党派で突如高まる - CNN.co.jp
米国内に広がるトランプの「強制解任論」、イランへの「文明抹殺」の脅しで | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）
《証拠動画入手》“高市チルドレン”元テレ朝アナ川松真一朗（45）に公選法違反疑惑が発覚【本人は電話直撃に…】 | 週刊文春
【深層レポート】高市早苗首相 3人の親衛隊と「隠し部屋」に引きこもり！《首相と大喧嘩？ 今井尚哉参与が週刊文春に激白》 | 週刊文春
「ペットボトル1本分（117円）のために命を削るのか」高額療養費“負担増”で患者が訴える現実…受診控え65.7％の衝撃 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
高市早苗首相、日本保守党に感謝 予算採決で賛成「大きい」 - 日本経済新聞
高市首相と「安倍元首相の側近」大ゲンカが勃発！ 官邸の内幕をレポート 「秘書官たちは、総理を支える気がなくなっている」 | デイリー新潮
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
子どものいじめ被害を警察に通報したら「文房具を盗まれたとか投石で怪我をしたくらいで通報していると”そういう市民だ”と思われてしまいますよ」と言われた - Togetter
「ほな死ねっちゅうんかえ？」必修科目なのに抽選で受講不可...運次第で留年が確定してしまう大学制度に「これ違法じゃないのバグだろ」 - Togetter
自転車で歩道を走ってたら知らない人から「自転車で歩道を走るな」と注意されたが、「でもここって8条2項の歩道ですよね？」と返したら黙ってた… 8条2項の歩道って何だよ - Togetter
動物病院にちょっと太りすぎた猫を連れて行ったら、先生が猫には「ちょっとおでぶちゃんでちゅよ〜♡」人間には「痩せましょうか（真顔）」の対応、信頼できる病院だった - Togetter
ミスドで“当たり”を見つけたのでレジに持って行ったら店員さんに『交換しますね』と言われたので全力で止めた「それを交換するなんてとんでもない」 - Togetter
昔、娘が大学進学って時に「サークルの先輩から自宅に誘われても絶対に行くな」と伝えたというポストをしたら、「自由恋愛を阻止してる毒親」と言われた話 - Togetter
ジーンズ姿で平日17時頃接見に行ったら受付の警察官に「そっち座ってて。差し入れだけでいいんだよね？面会できないよ。」と言われ「弁護士接見です」と言ったら「失礼しました。係の者がおりてきます」とのこと。— 竜剛馬 (@ryu_goma) 2026年4月7日
窓口に来たのが弁護士じゃなくても失礼な対応はダメでしょ。
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
(PDFファイル)アイ・オー・データ、Verbatim Japanより ブルーレイドライブ/ディスク商品の提供について
「あれほど怒る人がいるとは思わなかった」――Wikipedia編集AIボット「TomWikiAssist」の生みの親との対話 » p2ptk[.]org
Googleに課金するときどれ選べばいいんだよ問題・AI対応 2026年版（Google One / Google AI / Google Workspace の比較） - nomolkのブログ
「タスク マネージャー」のNPU対応が拡充へ ～「Process Explorer」の出番が減るかも - 窓の杜
デザインシステムを丸ごと Skills にする
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『LEGO ONE PIECE (原題)』配信決定 - Netflix - YouTube
【ゆっくり実況】夢の共演バトルができる海賊ゲー【バーチャファイター2vs鉄拳2／メガドライブ】 - ニコニコ動画
TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」ノンテロップOP映像｜「サブマリンユース」reGretGirl - YouTube
TVアニメ『文豪ストレイドッグス』十周年記念PV - YouTube
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』PV第1弾【2026年秋放送決定！】 - YouTube
TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』ノンクレジットOP映像｜宮川愛李「ラフレア」 - YouTube
【シャイトープ「リフレイン」】TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」ノンクレジットOP映像 - YouTube
【asmi「あわ」】TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」ノンクレジットED映像 - YouTube
パー公 – taigaai
VTuberが完全初見で『クロノ・トリガー』をやっているがSteam版だったので「終わったわ」となった→SFC版が至高だけど令和に実機で遊ぶのも難しい… - Togetter
#パリに咲くエトワール— さあ (@W3aBzRfPIG20689) 2026年4月7日
ミスがあったので上げ直しです
二億円突破おめでとうございます🙏
音もいい映画なんですよ pic.twitter.com/wzD3WLIPk1
私も子育てに協力したいな。 pic.twitter.com/z0bLCCpqTh— にでるたδ (@2deltapeace) 2026年4月7日
【放送情報】— トムス・エンタテインメント【日本語公式】TMSアニメ (@TMSent_jp) 2026年4月8日
TMSアニメでも多くの作品に携わった
アニメ監督 出﨑統 監督の軌跡を、
NHKアーカイブス映像と言葉でたどります。
📺NHK映像ファイル「あの人に会いたい」
📅NHK総合 4/11(土)午前5:40-5:50
「一つの生きているものとして感性を通したい」https://t.co/05LbCN2s7w
TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』第1話「初めてのブリンは塊になる」予告｜2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、三重テレビ放送、AT-Xにて放送開始 - YouTube
『葬送のフリーレン』第2期最終第38話 特殊EDノンクレジット版／特別EDテーマ：「Trace」milet - YouTube
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」×豆しば コラボCM | 5月8日(金)公開 - YouTube
TVアニメ「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」再放送｜第1話「先輩はバニーガール」 【劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」2026年10月16日（金）公開】 - YouTube
Guilty Gear -Strive- Starter Guide - Jam - YouTube
GUILTY GEAR -STRIVE- Ver.2.00 バトルプランナー対戦動画 - YouTube
PS5(R)/PS4(R)『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』新機体参戦PV｜F91[BC装備] - YouTube
新約・怒首領蜂大復活 DoDonPachi Resurrection Reignite 特設ティザーサイト
幾度も挑み、幾度も散る。— 【公式】新約・怒首領蜂大復活｜Reignite (@shinyaku_cave) April 8, 2026
それでも立ち上がる。
『新約・怒首領蜂大復活』公式X、始動。
Steamストアページ、ティザーサイト公開＆ウィッシュリスト受付中。
NOT DEAD YET. THE BATTLE CONTINUES.#新約怒首領蜂大復活 #怒首領蜂 #Steam pic.twitter.com/XeLEMDZI9e
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『ONE PIECE』シーズン3 2027年配信スタート | Netflix Japan - YouTube
天皇賞の話題見るに9割くらいは距離短縮に反対してて、近年メンバーが薄い春天だけれど最近のファンにも愛されているようでちょっと嬉しくなりました。— 田口ケンジ@ありま先生連載中 (@o_m_a_e_p) 2026年4月7日
タイトルホルダーやディープボンドやシルヴァーソニックやアドマイヤテラの功績は大きい……
上半期に芝2400mの古馬G1レースがあって良いとは思うんだけど、その考えの動機がキングジョージとはな。何故、プライオリティトップが日本のレースではないのかな。12F路線を一度使ってキングジョージを勝ちたいのなら、渡英してCoronation Cupとか使うのはダメなのか？ https://t.co/3jQLM64d7P— Mahmoud (@mahmoud1933) 2026年4月7日
この時から約7カ月。最後の最後に牡馬か生まれるって、— クワイトファイン（トウカイテイオー後継種牡馬）プロジェクト (@Quitefine1) 2026年4月8日
まさに禍福は糾える縄の如し。 https://t.co/0JYn1DWiHG
そもそもキングジョージを勝ちたいならまずは日本の高速馬場をどうにかした方がいいのでは……（ここ20年でキングジョージ出た日本馬3頭だけなので、目指してるホースマンあまりいなさそうだけど）— 田口ケンジ@ありま先生連載中 (@o_m_a_e_p) 2026年4月7日
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)なとり×カルビーのコラボレーションフレーバーが新登場！「なめらか チータラ®」と「ピザポテト®」が出会った、新たなおいしさ！「なめらか チータラ® ピザポテト®の風味」
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