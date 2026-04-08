2026年04月08日 17時14分 試食

ケンタッキーの「レモン香るパリパリ旨塩チキン」をオリジナルチキンと食べ比べてみた



「レモン香るパリパリ旨塩チキン」が2026年4月8日からの期間限定でケンタッキーフライドチキンに登場しました。パリパリの衣と爽やかなレモンで「春の軽やかな季節にぴったりの味わいに」に仕上がっているとのこと。どんな味がするのか気になったので、実際に店舗に行ってオリジナルチキンと食べ比べてみました。



【春の定番が今年も進化！】 軽やかなパリパリ食感と爽やかなレモンの香りが春にぴったり！ 「レモン香るパリパリ旨塩チキン」 4月8日(水)から数量限定で発売｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

https://japan.kfc.co.jp/news_release/8137



ケンタッキーフライドチキンに到着。





タッチパネルで注文します。今回はレモン香るパリパリ旨塩チキンが2ピースとオリジナルチキンが2ピース、そしてサイドメニューがセットになった「食べくらべ４ピースパック」を注文しました。





数分で提供されました。





レモン香るパリパリ旨塩チキン(左)とオリジナルチキン(右)を見比べると、レモン香るパリパリ旨塩チキンの方が衣の表面がゴツゴツしています。





まずはオリジナルチキンから食べてみます。ザクッとした衣にジューシーな肉が包まれていて、スパイスの味も楽しめるいつもの王道チキンです。





次はレモン香るパリパリ旨塩チキンを食べてみます。オリジナルチキンも十分にザクザクした食感なのですが、レモン香るパリパリ旨塩チキンは「バリバリッ」という音が鳴るほどの軽快な食感。フライドチキンとレモンの相性が言うまでもなく抜群で、さっぱりした後味でどんどん食べ進められます。レモンは酸っぱくなるほどではなく、爽やかに感じる程度の酸味に抑えられており、誰でも気に入りやすい味に仕上がっていました。レモン香るパリパリ旨塩チキンとオリジナルチキンを食べ比べると「オリジナルチキンってこんなにスパイスの味が濃いんだな」という発見もあったので、食べくらべパックを買うのがオススメです。





レモン香るパリパリ旨塩チキンは税込340円で、食べくらべ４ピースパックは税込1540円です。また、レモン香るパリパリ旨塩チキンが3ピースとオリジナルチキンが5ピース、さらにLサイズポテトがセットになった税込2980円の「パリパリ旨塩おためしバーレル」も用意されています。

