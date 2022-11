ピリ辛の「レッドホットチキン」が食べやすいサイズになったケンタッキーフライドチキン「レッドホットスティック」を食べてみた

・関連記事

サンドから生まれ変わったケンタッキーフライドチキンの「チキンフィレバーガー」全5種類を食べてみた - GIGAZINE



ケンタッキーのカーネルクリスピーをトルティーヤで包んだ「ツイスター」新定番「バジルレモン」を食べてきた - GIGAZINE



ピリ辛カルビやチキンカツ&チェダーチーズを米でがっつり挟んでボリュームたっぷりのマクドナルド「ごはんかるび」「ごはんチキン こく旨醤油仕立て」を食べてみた - GIGAZINE



歴代ワールドカップをイメージしたマクドナルド「こく旨かるびマック」「ケバブ風チキンバーガー」など新登場のバーガー3種を食べてみた - GIGAZINE

2022年11月07日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.