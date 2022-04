レモンの酸味が爽やかにはじけるケンタッキーフライドチキンの「ペッパーレモンチキン」を食べてみた

ケンタッキーフライドチキンで、初夏に向けてピリ辛ペッパーと爽やかなレモンの風味が特徴的な「 ペッパーレモンチキン 」が新登場したので、新たにレギュラー商品に加わった「 チョコパイ 」とともに買ってきて食べてみました。 \いよいよ本日発売/自信作「ペッパーレモンチキン」 あなたも、チキンの旨みを際立てるペッパーとレモンのとりこに|日本KFCホールディングス株式会社 KFC Holdings Japan, Ltd. https://japan.kfc.co.jp/news_release/4036 サクサクのパイ生地と、とろ~りチョコクリームのとりこ♡ みんな大好き、ケンタの「チョコパイ」 4月6日(水)から定番メニューになって復活!|日本KFCホールディングス株式会社 KFC Holdings Japan, Ltd. https://japan.kfc.co.jp/news_release/4002 ケンタッキーフライドチキンで「ペッパーレモンチキン」と「チョコパイ」を買って帰ってきました。

2022年04月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

