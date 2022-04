2022年04月08日 15時00分 ゲーム

「Elden Ring(エルデンリング)」でウィル・スミスのなりきりプレイ目撃例が続発中、ビンタして帰っていく再現度の高さにプレーヤーは爆笑



ダークソウルシリーズで知られるフロム・ソフトウェアが2022年2月25日にリリースした人気アクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」のオンラインプレイで、ゆっくりと歩いてきて平手打ちを食らわせるというプレイヤーの行動が話題となっています。



‘Will Smith’ is invading Elden Ring games to slap people and leave | Metro News

https://metro.co.uk/2022/04/05/will-smith-is-invading-elden-ring-games-to-slap-people-and-leave-16410868/



Elden Ring Player Called Will Smith Is Invading And Slapping Players

https://www.thegamer.com/elden-ring-player-will-smith-slaps-then-leaves/



エルデンリングでは、キャラクターの外見をかなり自由に変えられるため、通常の攻略プレイだけでなく映画「シュレック」に登場する緑色のオーガ・シュレックなどを再現するという遊び方も流行しています。





そんなエルデンリングのオンラインプレイで、俳優のウィル・スミス氏がプレゼンターに強烈な平手打ちを浴びせるという印象的な事件である「アカデミー賞平手打ち事件」を契機に、ゲーム中でスミス氏の行動のまねをするプレイが続々と目撃されています。



オンライン掲示板のRedditに投稿された以下のムービーを再生すると、実際に「ウィル・スミス」に侵入(敵対的なマッチング)を受けている様子を見ることができます。







対戦が始まると、「WILL SMITH(ウィル・スミス)に侵入されました」と表示されました。なお、この場所はゲーム中で「Raya Lucaria Academy(日本語では魔術学院レアルカリア)」と呼ばれるマップで、意図的かは不明ですが前述のアカデミー賞授賞式のトラブルと「アカデミー」つながりになっています。





おもむろに歩み寄ってくる「ウィル・スミス」。





突然振りかぶったと思ったら……





素手で一撃。





ウィル・スミスはそのまま歩み去ってしまいました。





実況プレイ中に偶然ウィル・スミスに遭遇した例もあります。







この映像は、ゲーム実況配信者のMoist_Walrus氏がオンラインプレイをライブ配信していた際の映像。配信全体の映像はこのリンクから見られます。





ウィル・スミスに侵入されたというメッセージに色めき立つMoist_Walrus氏たち。今回は名前が「Will Smith」なので、先ほどの映像とは別人だということが分かります。





階段を上った先にぬっと登場するウィル・スミス。





迷いのない足取りで他のプレーヤーに近づき……





拳をお見舞いしました。





きびすを返して歩き去るウィル・スミス。あまりの再現度の高さに、Moist_Walrus氏は膝をたたいて爆笑しますが、今回のウィル・スミスはこれだけでは終わりません。





元の場所に戻るや、戦技(特殊な攻撃)で雄たけびをあげました。ひょっとすると、ウィル・スミス氏がプレゼンターを平手打ちした後に「俺の妻の名前を口にするな」と叫んだことの再現かもしれません。





この話題を取り上げたゲーム系ニュースサイトのTheGamerによると、ネット上では他にも「エルデンリングのプレイ中にウィル・スミスが侵入してきた」といった体験談が多数報告されているとのこと。エルデンリングの話題を扱うRedditのサブレディットには、他にもアカデミー賞授賞式のトラブルをネタにしたさまざまな画像や動画がアップロードされていました。