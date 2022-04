ファイナルファンタジーVIIの3DCGを作成するため1996年に使われたコンピューターとは？

さらに、開発現場に並ぶモニターの真ん中に映し出された映像を見て、The Lunduke Journal of Technologyは「これはGeneraです」と指摘。Generaは1980年代初頭に Symbolics によって開発された非常に印象的なOS。GeneraはMITで開発された LISP のフォークで、1982年にはGenera上に3Dに重点を置いたグラフィックソフトウェアを構築するためにSymbolics Graphics Divisionという企業が設立されています。Generaは「 スタートレックIII ミスター・スポックを探せ! 」「 天才アカデミー 」「 フリー・ウィリー 」といった1980年代から1990年代半ばにかけて多くの映画の製作に使用されたグラフィックツール。そのため、The Lunduke Journal of Technologyは「スクウェアの開発チームがファイナルファンタジーVIIで使用される3Dの開発およびレンダリングにGeneraを搭載したワークステーションを使用したということは、絶対に理にかなったものです」と記しています。

The Lunduke Journal of Technologyは SGI Onyx2 の可能性もあるとしながら、「ファイナルファンタジーVIIの開発スケジュールと「SGI Onyx2が1996年後半に発売されたという事実を照らし合わせると、使用されていたマシンはSGI Onyxである可能性が最も高い」と指摘しています。

2022年04月08日 20時00分00秒

