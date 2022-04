2022年4月8日のヘッドラインニュース

JUST IN - COUNTRIES VOTED AGAINST SUSPENDING RUSSIA FROM THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL



Algeria

Belarus

Bolivia

Burundi

C.A.R.

China

Congo

Cuba

North Korea

Eritrea

Ethiopia

Gabon

Iran

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Laos

Mali

Nicaragua

Russia

Syria

Tajikistan

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe pic.twitter.com/W41vlhW5WI