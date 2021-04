Google Earthで部屋の床に穴を開けて地球の裏側をのぞきこめる「Floom」レビュー

「地面にドリルで穴を掘り続けたら地球の裏側に到達できるはず」と、子どもの頃に空想した人も多いはず。そんな発想をARで実現してしまったGoogleのウェブサービス「 Floom 」が公開されました。一体自分のいる場所の「地球の裏側」はどうなっているのかを確かめるべく、実際に使ってみました。 Floom by Google Creative Lab | Experiments with Google https://experiments.withgoogle.com/floom Floom https://floom.withgoogle.com/ まずはARCore対応のAndroid端末を使って、Chromeで Floom公式サイトにアクセス します。「Let's go!」をタップし……

2021年04月08日 10時40分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logq_fa

