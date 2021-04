2021年04月08日 12時00分 ネットサービス

「新たなパンデミックを引き起こす可能性が高いウイルス」のリストが作成される



新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)によって引き起こされる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は動物から人に感染する人獣共通感染症であり、動物が持つ数十万ものウイルスが同様の脅威をもたらす可能性があります。そこで、カリフォルニア大学デービス校の研究チームが「新たなパンデミックを引き起こす可能性が高いウイルス」のランク付けを行い、他の科学者や政策立案者、公衆衛生当局が危険なウイルスのリストを確認できる「SpillOver」というオープンアクセスツールを公開しました。



SpillOver

https://spillover.global/



Ranking the risk of animal-to-human spillover for newly discovered viruses | PNAS

https://www.pnas.org/content/118/15/e2002324118



Ranking virus spillover risk | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/uoc--rvs033121.php



These viruses are the most likely to trigger the next pandemic, according to scientists | Live Science

https://www.livescience.com/spillover-virus-ranking-tool.html



カリフォルニア大学デービス校の博士研究員であるZoë Grange氏は、「SARS-CoV-2は動物から人間に広がる可能性がある数千ものウイルスの一例に過ぎません」とコメント。別のウイルスが人間社会に壊滅的な影響を与える前にウイルスの脅威を特定し、優先順位を付ける必要があると主張しています。





すでに約250のウイルス感染症が人獣共通感染症であることが知られていますが、研究チームはまだ人間への感染が確認されていない潜在的に危険なウイルスについて、「ウイルスが感染する動物の数」「ウイルスが検出された地域で人間と触れ合う頻度」といった合計32のリスク要因を評価。この研究結果に基づいて887種のウイルスについて脅威をランク付けし、結果を「SpillOver」というオープンアクセスツールとして公開しました。



実際に「SpillOver」にアクセスすると、以下のような画面が表示されます。ランキングを見たい場合は「RANKING COMPARISION」をクリック。





すると、脅威度に基づいたウイルスのランクが一覧表示されました。13位は「コロナウイルス229E(コウモリ株)」であり、これはアフリカに生息するコウモリに感染するウイルスだとのこと。各ウイルスの項目をクリックすると……





より詳細な情報を確認できます。





また、画面左にある項目やフィルターを変更することで、並び順を変えたり特定の科に属するウイルスについて調べたりすることができます。なお、デフォルトでは既知の人獣共通感染症を引き起こすウイルスは表示されていないので、「SHOW KNOWN ZOONOTICS(既知の人獣共通感染症を表示する)」で「YES」を選択すると……





すでに人間への感染が確認されているウイルスも表示されました。脅威ランクの1位は西アフリカ一帯に見られる急性ウイルス感染症「ラッサ熱」を引き起こすラッサウイルスで2位がSARS-CoV-2となっており、脅威ランク1~12位は既知の人獣共通感染症で占められています。なお、SARS-CoV-2が2位なのは依然として重要な情報が不明であるからだそうで、研究者がさらにSARS-CoV-2について知るにつれて脅威ランク1位となる可能性もあるとのこと。





「SpillOver」はオープンアクセスツールであると当時にクラウドソーシングのプラットフォームであり、他の研究者がリストに含まれているウイルスに関する情報を追加したり、新たなウイルスを追加したりできるようになっています。



研究の共著者であるJonna Mazet教授は、「このツールは過去に考えられてきたウイルスのランク付けをはるかに超えて、リアルタイムの科学的コラボレーションによって新たな脅威を早急に特定できるよう、国際的な会話を始めることを目的としています」「『SpillOver』はウイルスによる健康への脅威についての理解を深め、パンデミックが発生する前にリスクを軽減するために行動するのを助けます」と述べました。