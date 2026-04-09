2026年4月9日のヘッドラインニュース
マクドナルドで1年に1度のチキンタツタシリーズが2026年4月15日から期間限定で復活し、「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」が新登場します。また、「機動戦士ガンダム」とのコラボポスターも公開されています。
1年に1度の『チキンタツタ®』が今年も復活！『機動戦士ガンダム』とのコラボで4/15(水)から！「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」が新登場！ | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/tatsuta/
チキンタツタ®— マクドナルド (@McDonaldsJapan) 2026年4月8日
×
機動戦士ガンダム#タルタル油淋鶏風チキンタツタ と#チーズチキンタツタ が新登場！
4/15(水)発売！#ガンダム pic.twitter.com/53lXS1NsKY
2026年チキンタツタシリーズからは定番の「チキンタツタ」のほか、ごま油にネギ・にんにくの香味油をブレンドした生姜がアクセントの油淋鶏風タルタルを使用した「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、チェダーチーズをトッピングした「チーズチキンタツタ」が新登場しています。また、マックフィズとマックフロートの「和かんきつヨーグルト味」、シャカシャカポテトシーズニングの「じゃがバタ」も合わせて登場します。
「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は税込520円、「チーズチキンタツタ」は税込490円、「チキンタツタ」は税込460円。「マックフィズ和かんきつヨーグルト味」は税込300円、「マックフロート和かんきつヨーグルト味」は税込380円。シャカシャカポテトじゃがバタシーズニングはポテトに追加税込50円で注文できます。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
Googleがオンラインビデオ会議アプリ「Zoom」の使用を禁止 - GIGAZINE
たった100円でMacBook Proをタッチ対応に変える天才的な方法 - GIGAZINE
Microsoftが「ハードウェアの安全な取り外し」を行わなくてもUSBを取り外してOKと認める - GIGAZINE
牛バラ焼肉がアツアツの鉄板にのって出てくる「特盛牛焼肉定食」をやよい軒で食べてきた - GIGAZINE
時間が後ろに向かって流れる「ミラー・ユニバース」が存在するという主張 - GIGAZINE
中国がキアヌ・リーヴスの存在をネットから抹消中 - GIGAZINE
スーパーマリオブラザーズのRTA世界記録が更新、人類には不可能とされた「4分55秒の壁」とは？ - GIGAZINE
密輸されたNVIDIAのグラボ300枚が漁船から押収される - GIGAZINE
スエズ運河で座礁したエバー・ギブン号の「擬人化エロ作品」が流行 - GIGAZINE
「ミャクミャクハウス」をはじめ大阪・関西万博の会場にはあちこちにミャクミャクとこみゃくがいる - GIGAZINE
「大阪・関西万博」の会場へのメインルート・大阪メトロ中央線で夢洲駅まで行ってきた - GIGAZINE
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「なぜネコはごはんを残すのか」 岩手大学が研究結果発表 | NHKニュース | サイエンス、岩手県
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ氏、イランが停戦交渉に応じるよう中国が後押ししたとの考え - CNN.co.jp
通航料徴収「共同事業に」 米大統領、海峡でイランと|47NEWS（よんななニュース）
イスラエルによる南部攻撃「継続」 レバノン国営メディア 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエル、レバノンに最大規模攻撃 182人死亡、890人負傷 - CNN.co.jp
イスラエルのレバノン空爆「恐ろしい」、国連 停戦後の大規模攻撃非難 | ロイター
ガザのWHO職員、イスラエル軍の銃撃で死亡 停戦後も増え続ける犠牲者 - CNN.co.jp
【速報】ホルムズ海峡「完全封鎖」とイランメディア|47NEWS（よんななニュース）
市内各地で立ち上る黒煙、住宅街も破壊 イスラエルが攻撃したレバノン首都の惨状 - CNN.co.jp
イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡の通航停止を発表 イスラエルのレバノン攻撃は「停戦違反」 - CNN.co.jp
イラン、和平交渉「不合理」 イスラエルのレバノン攻撃に反発 | ロイター
ホルムズ海峡「無許可通航なら船舶破壊」 イラン警告、全面開放遠く - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
これなんですが、レイトショーの場合は大体が“上映が始まった時点で”ドリンクバーが閉まるので、上映後はおろか上映中もお代わりできず、結果的にちっせーカップ一杯分しか飲めないので、結局クソ過ぎんだろと思ってます https://t.co/paxrjtvyg4— かなかわ (@kanakawa12) 2026年4月7日
「本日はご来場いただきまして、ありがとうございます。— 岩井秀人 (@iwaihideto) 2026年4月8日
これから始まりますが、皆様にお願いがございます。
携帯電話など、音や光の出るものは電源からお切りいただくか、機内モードにしていただければと思います。お願いいたします。…
最近は常時ハイビームにしてる車が多すぎるが運転してるときにメーターを見ないのか？「本当に見えない」「オートハイビームがオフにできない」 - Togetter
1,073円の会計に客が1,100円出してきたので27円おつりを返すと「え？10,100円出したんだけど」とお怒り→客にトレーに乗ったままのお金を見せると沈黙… ただの勘違い？ - Togetter
某保険会社で何度か「満額出せません。社内規定です」と言われたことがあるが、「約款のどこに書いてます？そこにライン引いて送って下さい」と言ったら毎度満額出てくる - Togetter
ATMで現金を下ろすときに、毎度1万9000円で指定すると便利だと気がついた「いつもやってる」「ATMによって外れがあるのでこれが最適解」 - Togetter
韓国成人「年に1冊も本読まない」が6割超 理由は「本持ち歩くと仲間外れに」なる ソウルからヨボセヨ - 産経ニュース
たちつ と定食…なんだよ！？てぬき定食って…しかも280円あやしすぎだろ→安定よりも冒険を選んだ結果「これで280円ってめちゃくちゃ幸せ」 - Togetter
新学期早々、前髪を固めて始業式でバレたので反省文を書きました「身なり整えろとかいうくせに」「清潔感いるのかいらないのかどっちだよ」 - Togetter
子育てってままならない 赤ん坊の頃から絵本を読み聞かせ、図書館や本屋に連れ出して自由に本を買い与えた結果、一日中ゲームやショート動画に夢中 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
娘が高校で自転車を盗まれたがサドルの裏をくり抜いてAirTagを仕込んでいたので無事回収に成功→警察から「自転車にスマートタグ付けてるの初めて見ました...」と言われた - Togetter
【やじうまPC Watch】いいですか、コントロール パネルはまだ廃止されないと思います - PC Watch
娘の中学ではLINEやSNSでいじめなどが発覚した場合、関与した者全員が親同伴で学校に召集、その場でやりとりを晒され、全員アカウントが消される仕組み→かなりの抑止力に - Togetter
大量の機密情報をハッカーが売り出し、中国のスーパーコンピューターから流出か(1/2) - CNN.co.jp
AI時代でも変わらない、キャリアの土台を作る3つの思考法 - ROXX開発者ブログ
「嫌中」動画 AIで量産の現場 「軽い気持ちで」男性が語った後悔 [AIの時代]：朝日新聞
「元国家公務員」男性が励んだ「嫌中」動画発注 収益追い求めた末に [AIの時代]：朝日新聞
【特集】リアル「ほんやくコンニャク」だ！Googleライブ翻訳の爆速レスポンスに驚いた - PC Watch
AIがバラバラなUIを作る問題、これで解決？ Google提唱の新標準「DESIGN.md」とは：Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント - ＠IT
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
TVアニメ「#とんがり帽子のアトリエ」— コーラ (@c_o_l_a) 2026年4月6日
第1話のご視聴ありがとうございました。
本編背景美術より、ココの故郷の風景です。
風が気持ちいい土地ですが、洗濯ものがよく飛ばされます。#WitchHatAtelier pic.twitter.com/V5mWUROKD4
カツアゲしてくるタイプのお嬢さま pic.twitter.com/c2Bkx06oZe— 井上とさず📕『いきもにあっく！』2巻4月27日発売 (@tosazun) 2026年4月7日
#白の日— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2026年4月5日
麗奈さんの特別な🤍＠大吉山 pic.twitter.com/KNJufJJDu7
2026年4月5日
2026年4月7日
2026年4月5日
物語が動き出す pic.twitter.com/9pUgdoRx31— アボガド6 (@avogado6) 2026年4月7日
2026年4月7日
改めてアイカツスターズ10周年おめでとうございますー！— 橋口隼人 (@TorahArc) 2026年4月8日
せっかくなのでらくがきした https://t.co/59GqVU1S6x pic.twitter.com/1yrCNqZKz5
Frieren and Fern... pool vs school 🤍💜 pic.twitter.com/4h867UGVoK— Sachi 💜 (@sachichuu) 2026年4月7日
#ガンダム47周年 おめでとうございます！愛をこめて！ pic.twitter.com/qm7FR352pC— 森口博子 (@hiloko_m) 2026年4月7日
2026年4月8日
𝐀𝐜𝐞 𝐨𝐟 ♥ pic.twitter.com/E6YPXNXmon— 𝘲𝘵𝘰𝘯𝘢𝘨𝘪￤5月ﾃﾞｻﾞﾌｪｽB137-139 (@QTONAGI) 2024年8月25日
リグロス春の絵。 pic.twitter.com/4NDt8vcX52— たうよし (@tauyoshi728) 2026年4月7日
2026年4月7日
#明日方舟 #Arknights #アークナイツ #澪 #みお pic.twitter.com/3KmDT4mXjl— ROI (@Roi_oioi211) 2026年4月7日
ランナちゃん。 pic.twitter.com/BTX6ZFML2n— 山下しゅんや (@ShunyaYamashita) 2026年4月7日
2026年4月7日
とんがり帽子のアトリエ1話、動画検査として参加しました～— 久留里ゆう (@wtbn_zw_U) 2026年4月6日
とてもいい作品に参加できて光栄です。
素材掲載許可済みです。#とんがり帽子のアトリエ
#WitchHatAtelier pic.twitter.com/RLuiDjX4M5
ギャル白ちゃん♡#ノーゲーム・ノーライフ pic.twitter.com/0YxBJ39sqJ— ハル（犬） (@fusen_haru_) 2026年4月6日
OC メカ娘 pic.twitter.com/5Ch8vlJOYI— 某氏屋 (@soregasiya) 2026年4月7日
先日のライブ配信時の落描きのタイムラプスです。配信後加筆あり。木漏れ日を落としてしまえば、鳥居の細部はあまり描き込まなくても気にならない不思議。ライブ内で話した「明るい部分の色の選択」についても意識しています。 pic.twitter.com/O0NBIGRqKh— 吉田誠治 (@yoshida_seiji) 2026年4月6日
エセ・ひんぬー好き（1/2） pic.twitter.com/RMkpOGqxWC— くすいちゃんです (@kusui_youtube) 2026年4月7日
自己満で並べたがり🤗ᩚ pic.twitter.com/UHVD4GF5Jv— Natsun (@4869ntmmmmm) 2026年4月7日
2026年4月7日
#Arknights Prelude to Transcendence pic.twitter.com/xXA8qjgS2j— ASK (@askziye) 2026年4月7日
かなで pic.twitter.com/z1F02xB0Qk— 米室 (@yosk6000) 2026年4月7日
アニメまであと一日‼︎ pic.twitter.com/pKSD09HvfU— 暖炉猫だらけ (@Danroneko) 2026年4月7日
2026年4月7日
お気に入りのアークナイツ限界殴り書き日記でも再掲しますか…… pic.twitter.com/AvA56QRXpW— 雨音 (@walabemoti2) 2026年4月7日
どこを向いてたらいいの pic.twitter.com/EI26XWpiMC— 酸味！！！！！🟡【sanmi】 (@sanmi0070) 2026年4月6日
TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』WEB予告｜第一話「姫騎士は敗北の虜」 - YouTube
優しい心を失わないで！！！ https://t.co/3F3aXR62Tj pic.twitter.com/FgSEcKi1BC— 白井サモエド (@samoedon) 2026年4月8日
「漫画で出会った漢字たくさんあるからな」 「呪術廻戦」や「動物のお医者さん」など難しい漢字や描き文字をした漫画を題材にした本が話題に、台詞の分析なども実施 - Togetter
#相席食堂 pic.twitter.com/dsH6yYwIxx— 漫画家ひとり@4/5ｻﾝﾌｪｽA-26 (@alone_comic) 2026年4月8日
敷かれたレールを踏み倒せ！事故ってなんぼの機関車トーマス！【きかんしゃトーマス：ソドー島の不思議】VOICEROID実況 - ニコニコ動画
【ゆっくり実況】海外限定傑作GBアクション【VIP／ゲームボーイ】 - ニコニコ動画
【困ったら脱げ】バカゲー探訪記 #65 後編「ハダカをお見せして謝罪」【かぐや姫伝説】 - ニコニコ動画
【おしらせ】Tam-U先生「ふたへん!!〜双子漫画家とひよっこ編集〜」は「まんがタイムきらら2025年12月号」の掲載分をもって連載終了とさせていただきます。— まんがタイムきらら編集部 (@mangatimekirara) 2026年4月8日
これまでのご声援誠にありがとうございました。…
【本当にあった出版界の怖い（ひどい）話】— 清涼院流水 Ryusui Seiryoin (@Catholic_Ryusui) 2026年4月8日
昨夜ポストした【闇に消えた西尾維新さんへのお手紙】に関連して、この機会に補足しておいたほうが良いと思ったことがありますので、書かせていただきます。
闇に消えた西尾維新さんへのお手紙https://t.co/ANdlISJoWi… pic.twitter.com/7gEQm2Lws3
#不滅のあなたへ— 大牙アイ🦈🦈 (@taigaai4649) 2026年4月5日
『ずっと、覚えていて』 pic.twitter.com/sEdDWBTQpQ
【梶裕貴、独立】新会社「株式会社FRACTAL（フラクタル）」を設立。音声AIプロジェクトの本格事業化と声優マネジメントを始動。 | 株式会社FRACTALのプレスリリース
先ほど、ヴィムス所属声優としての最後の現場を終えました。— 梶裕貴 Yuki Kaji (@KAJI__OFFICIAL) 2026年4月8日
あらためて、長きにわたり活動を支えていただき、本当にありがとうございました。
今は、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。
ヴィムス在籍のスタッフ様、役者の皆様にとって、誇れる人材でいられるよう、これからも頑張って参ります！ https://t.co/FkNCYdvYnP
ラッキーライラック実装おめでとうございます 必ずや引いてなんJ民概念を払拭させる可愛いララを描きます！ pic.twitter.com/pxxPkLAswp— 日留尾しのぶ (@hitomeo402) 2026年4月9日
これはゆっくり解説やってくれるラウマとネフェル pic.twitter.com/dzvFwQ4XPw— 理月@Skeb募集中 (@87_kitsune) 2026年4月9日
初めてでもわかる！劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』入門編【4月10日(金)公開】 - YouTube
『葬送のフリーレン』第2期 Original Soundtrack [Orchestra Rec. ] SPECIAL MUSIC VIDEO(MV)／4月15日(水)CD発売・配信リリース - YouTube
ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年4月9日] - YouTube
『フォートナイト』アリーナ ボックスファイト トレーラー - YouTube
『Incantation』 トレーラー | PS5® - YouTube
サイバーパンク2077 — PS5® Proアップデートトレーラー - YouTube
GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter9「Strive」 (Official Video) - YouTube
文フリ出店経験者・ひらりささんに聞く、同人誌づくりの醍醐味 - ミーツキャリアbyマイナビ転職
TVアニメ『インゴクダンチ』が始まったがアニメ公式Xを含め関連アカウントの殆どがシャドウバンされて拡散できない状態になっている - Togetter
「息子のゲーム機を壊してやったら真面目に勉強始めよったわwww」と語っていた人、その後一流企業に入った息子から財産相続放棄され、結婚相手の養子に入られて泣き怒ったという話に反応さまざま - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【嵐 オーラス生配信決定】— Johnny's information (@info__Johnnys) 2026年4月8日
5/31 東京ドーム
ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」
■生配信日時
5/31(日) 18:00～
■見逃し配信期間
準備でき次第～6/15(月)23:59
■嵐FC会員限定 視聴チケット購入特典
「We are ARASHI」オリジナル銀テープ#嵐 #ARASHI #WeareARASHI
◆新商品（衣・食・住）
ゴディバ特製のパリッとしたチョコレートコーティングが贅沢な味わいのゴディバのアイススイーツコレクション第二弾！ゴディバ カップアイス「ティラミス」登場～2026年4月13日（月）より順次～｜GODIVA
「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」 「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー」 4月13日(月)より全国にてリニューアル発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
伝説のメニューが待望の復活！「ごろごろ煮込みチキンカレー」発売｜松屋フーズ
発売40周年「星たべよ」がリニューアル！星のかたちの新キャラ「ほしほし」が誕生 - 株式会社栗山米菓｜Befco（ベフコ）
・1つ前のヘッドライン
2026年4月8日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1e_dh
You can read the machine translated English article Headline news for April 9, 2026….