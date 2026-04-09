2026年04月09日 18時15分 ヘッドライン

2026年4月9日のヘッドラインニュース



マクドナルドで1年に1度のチキンタツタシリーズが2026年4月15日から期間限定で復活し、「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」が新登場します。また、「機動戦士ガンダム」とのコラボポスターも公開されています。



1年に1度の『チキンタツタ®』が今年も復活！『機動戦士ガンダム』とのコラボで4/15(水)から！「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」が新登場！ | マクドナルド公式

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/tatsuta/







2026年チキンタツタシリーズからは定番の「チキンタツタ」のほか、ごま油にネギ・にんにくの香味油をブレンドした生姜がアクセントの油淋鶏風タルタルを使用した「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、チェダーチーズをトッピングした「チーズチキンタツタ」が新登場しています。また、マックフィズとマックフロートの「和かんきつヨーグルト味」、シャカシャカポテトシーズニングの「じゃがバタ」も合わせて登場します。





「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は税込520円、「チーズチキンタツタ」は税込490円、「チキンタツタ」は税込460円。「マックフィズ和かんきつヨーグルト味」は税込300円、「マックフロート和かんきつヨーグルト味」は税込380円。シャカシャカポテトじゃがバタシーズニングはポテトに追加税込50円で注文できます。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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イラン、和平交渉「不合理」 イスラエルのレバノン攻撃に反発 | ロイター



ホルムズ海峡「無許可通航なら船舶破壊」 イラン警告、全面開放遠く - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）







「本日はご来場いただきまして、ありがとうございます。



これから始まりますが、皆様にお願いがございます。



携帯電話など、音や光の出るものは電源からお切りいただくか、機内モードにしていただければと思います。お願いいたします。… — 岩井秀人 (@iwaihideto) 2026年4月8日



最近は常時ハイビームにしてる車が多すぎるが運転してるときにメーターを見ないのか？「本当に見えない」「オートハイビームがオフにできない」 - Togetter



1,073円の会計に客が1,100円出してきたので27円おつりを返すと「え？10,100円出したんだけど」とお怒り→客にトレーに乗ったままのお金を見せると沈黙… ただの勘違い？ - Togetter



某保険会社で何度か「満額出せません。社内規定です」と言われたことがあるが、「約款のどこに書いてます？そこにライン引いて送って下さい」と言ったら毎度満額出てくる - Togetter



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子育てってままならない 赤ん坊の頃から絵本を読み聞かせ、図書館や本屋に連れ出して自由に本を買い与えた結果、一日中ゲームやショート動画に夢中 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

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◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）











#白の日

麗奈さんの特別な🤍＠大吉山 pic.twitter.com/KNJufJJDu7 — 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2026年4月5日













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物語が動き出す pic.twitter.com/9pUgdoRx31 — アボガド6 (@avogado6) 2026年4月7日





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【おしらせ】Tam-U先生「ふたへん!!〜双子漫画家とひよっこ編集〜」は「まんがタイムきらら2025年12月号」の掲載分をもって連載終了とさせていただきます。



これまでのご声援誠にありがとうございました。… — まんがタイムきらら編集部 (@mangatimekirara) 2026年4月8日





【本当にあった出版界の怖い（ひどい）話】



昨夜ポストした【闇に消えた西尾維新さんへのお手紙】に関連して、この機会に補足しておいたほうが良いと思ったことがありますので、書かせていただきます。



闇に消えた西尾維新さんへのお手紙https://t.co/ANdlISJoWi… pic.twitter.com/7gEQm2Lws3 — 清涼院流水 Ryusui Seiryoin (@Catholic_Ryusui) 2026年4月8日



『日本三國』 – taigaai







【梶裕貴、独立】新会社「株式会社FRACTAL（フラクタル）」を設立。音声AIプロジェクトの本格事業化と声優マネジメントを始動。 | 株式会社FRACTALのプレスリリース





先ほど、ヴィムス所属声優としての最後の現場を終えました。



あらためて、長きにわたり活動を支えていただき、本当にありがとうございました。



今は、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。



ヴィムス在籍のスタッフ様、役者の皆様にとって、誇れる人材でいられるよう、これからも頑張って参ります！ https://t.co/FkNCYdvYnP — 梶裕貴 Yuki Kaji (@KAJI__OFFICIAL) 2026年4月8日





ラッキーライラック実装おめでとうございます 必ずや引いてなんJ民概念を払拭させる可愛いララを描きます！ pic.twitter.com/pxxPkLAswp — 日留尾しのぶ (@hitomeo402) 2026年4月9日







初めてでもわかる！劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』入門編【4月10日(金)公開】 - YouTube





『葬送のフリーレン』第2期 Original Soundtrack [Orchestra Rec. ] SPECIAL MUSIC VIDEO(MV)／4月15日(水)CD発売・配信リリース - YouTube





ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年4月9日] - YouTube





『フォートナイト』アリーナ ボックスファイト トレーラー - YouTube





『Incantation』 トレーラー | PS5® - YouTube





サイバーパンク2077 — PS5® Proアップデートトレーラー - YouTube





GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter9「Strive」 (Official Video) - YouTube





文フリ出店経験者・ひらりささんに聞く、同人誌づくりの醍醐味 - ミーツキャリアbyマイナビ転職



TVアニメ『インゴクダンチ』が始まったがアニメ公式Xを含め関連アカウントの殆どがシャドウバンされて拡散できない状態になっている - Togetter



「息子のゲーム機を壊してやったら真面目に勉強始めよったわwww」と語っていた人、その後一流企業に入った息子から財産相続放棄され、結婚相手の養子に入られて泣き怒ったという話に反応さまざま - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



【嵐 オーラス生配信決定】



5/31 東京ドーム

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」



■生配信日時

5/31(日) 18:00～



■見逃し配信期間

準備でき次第～6/15(月)23:59



■嵐FC会員限定 視聴チケット購入特典

「We are ARASHI」オリジナル銀テープ#嵐 #ARASHI #WeareARASHI — Johnny's information (@info__Johnnys) 2026年4月8日



◆新商品（衣・食・住）

ゴディバ特製のパリッとしたチョコレートコーティングが贅沢な味わいのゴディバのアイススイーツコレクション第二弾！ゴディバ カップアイス「ティラミス」登場～2026年4月13日（月）より順次～｜GODIVA



「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」 「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー」 4月13日(月)より全国にてリニューアル発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社



伝説のメニューが待望の復活！「ごろごろ煮込みチキンカレー」発売｜松屋フーズ



発売40周年「星たべよ」がリニューアル！星のかたちの新キャラ「ほしほし」が誕生 - 株式会社栗山米菓｜Befco（ベフコ）

