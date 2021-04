スーパーマリオブラザーズのRTA世界記録が更新、人類には不可能とされた「4分55秒の壁」とは？

・関連記事

スーパーマリオブラザーズ3をたった3分でクリアする方法 - GIGAZINE



いまなお研究され続ける「スーパーマリオブラザーズ」のステージ4-2最速攻略の知られざる歴史とは? - GIGAZINE



スーパーマリオ3を爆速2秒でクリア、毎秒6000回のボタン連打で一気にエンディングへ - GIGAZINE



あのNINTENDO 64向けシューティングの傑作「ゴールデンアイ 007」で、最初のミッション「ダム」をわずか52秒でクリアして15年振りに最速クリア記録を更新した猛者が登場 - GIGAZINE



「スーパーマリオワールド」のオリジナルサウンドトラックが復元される - GIGAZINE



約7300万円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札、ゲームの「史上最高落札額」を大きく更新 - GIGAZINE



任天堂が「ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ」のハッキング動画を著作権侵害で削除するよう求める - GIGAZINE





2021年04月09日 13時13分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.