2026年03月31日 06時00分 サイエンス

研究者が使う「手袋」がマイクロプラスチックの過剰な誤検出を引き起こしている可能性



マイクロプラスチックは環境中に存在する微細なプラスチック粒子であり、人体のさまざまな器官から検出されていることから、健康への影響も懸念されています。ミシガン大学の新たな研究では、研究者が実験や分析の際に使用する手袋が、マイクロプラスチックの過剰な誤検出を引き起こしている可能性があると示されました。



Avoiding and reducing microplastic false positives from dry glove contact - Analytical Methods (RSC Publishing)

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/ay/d5ay01801c



Nitrile and latex gloves may cause overestimation of microplastics, U-M study reveals | University of Michigan News

https://news.umich.edu/nitrile-and-latex-gloves-may-cause-overestimation-of-microplastics-u-m-study-reveals/



ミシガン大学の博士課程に在籍していたマディー・クラフ氏は、大気中のマイクロプラスチックを調査する共同プロジェクトに参加していました。このプロジェクトには化学・統計学・気候学・宇宙工学などの学科の大学院生や教員が参加しており、クラフ氏は金属基板を備えた空気サンプラーを使用して調査を行いました。



ところが、実際に捕捉したマイクロプラスチックの量を推定したところ、予想を数千倍も上回る量が検出されたとのこと。これは明らかに誤検知だったため、クラフ氏は汚染の原因を突き止めるためにスプレーボトルや実験室の空気中の微粒子など、さまざまな要因を調査しました。



その結果、クラフ氏が装着していたニトリル手袋が汚染の原因であることが明らかになりました。ニトリル手袋の装着はマイクロプラスチック分野の文献で推奨されていましたが、ニトリル手袋に用いられているステアリン酸塩というコーティング粒子は、一部のマイクロプラスチックと化学的にとてもよく似ています。そのため、ニトリル手袋から剥がれ落ちたステアリン酸塩がサンプルを汚染し、マイクロプラスチックの誤検知を引き起こしたというわけです。





クラフ氏らの研究チームは、手袋による汚染がどれほど広範囲に及んでいるのかを調べるため、ニトリル手袋・ラテックス手袋・クリーンルーム用手袋などの7種類の手袋について実験を行いました。この実験では、マイクロプラスチックの研究時に行う作業を模倣し、フィルターや顕微鏡のスライドといった機器がどれほど汚染されるのかが調べられました。



実験の結果、手袋は1mm2あたり平均して約2000件もの偽陽性反応を引き起こすことがわかりました。クラフ氏は、「私たちが模倣しようとした接触方法は、マイクロプラスチックに関するあらゆる種類の研究に関連しています。手袋をした手で試料に触れるとステアリン酸塩が付着する可能性があり、それによって測定値が過大評価されてしまう可能性があります」と述べました。





研究チームは、最も汚染粒子を放出しないのはクリーンルーム用手袋であることも発見しました。その理由については、クリーンルーム用手袋はステアリン酸塩コーティングを使わずに製造されているためだと考えられています。



手袋に付着していたステアリン酸塩と本物のマイクロプラスチックは、走査型電子顕微鏡や光学顕微鏡では視覚的に区別できませんでした。しかし、赤外線などを用いて分析することにより、手袋由来のステアリン酸塩とマイクロプラスチックを区別することは可能だったとのことです。





論文の共著者であり、ミシガン大学の化学教授を務めるアン・マクニール氏は、現代では至るところにプラスチックが存在するため、マイクロプラスチックの研究は困難な仕事だと指摘。関連する研究を行う人たちに向けて、「手袋による汚染に対処し、環境中のマイクロプラスチック汚染の過大評価を避けるよう強く求めます」と述べました。

