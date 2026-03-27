ByteDanceの新たな動画生成AI「Dreamina Seedance 2.0」が動画編集ツールのCapCut上で提供開始
TikTokの運営元であるByteDanceが2026年2月、新たな動画生成AIの「Dreamina Seedance 2.0」を発表しました。ハリウッドなどから著作権侵害が指摘される中、ByteDanceは動画編集ツールのCapCut上でDreamina Seedance 2.0の提供を開始しました。
Introducing CapCut Video Studio, a timeline-free way to create videos on CapCut Web, supporting Dreamina Seedance 2.0!— CapCut (@capcutapp) March 25, 2026
Video Studio is your canvas-based AI production workspace, built for creators at every level to bring great stories to life.
This is where ideas become… pic.twitter.com/fISSshhzCf
Unlocking New Creative Possibilities with Dreamina Seedance 2.0
https://www.capcut.com/newsroom/dreamina-seedance-2
ByteDance's new AI video generation model, Dreamina Seedance 2.0, comes to CapCut | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/03/26/bytedances-new-ai-video-generation-model-dreamina-seedance-2-0-comes-to-capcut/
ByteDance quietly rolls out SeeDance 2.0 globally - Digital Journal
https://www.digitaljournal.com/tech-science/bytedance-quietly-rolls-out-seedance-2-0-globally/article
ByteDanceは2026年2月、テキストだけでなく最大9枚の画像と最大3本の動画を入力可能な動画生成AIのDreamina Seedance 2.0を発表しました。
TikTok開発元が動画生成AI「Seedance 2.0」を発表、最大9枚の画像と最大3本を参考資料として入力可能 - GIGAZINE
ところが2月13日、ディズニーがByteDanceに対してDreamina Seedance 2.0の停止通告書を送付しました。ディズニーは、「ByteDanceはディズニーキャラクターの海賊版ライブラリをトレーニングデータとしてパッケージ化している」と非難しています。
ディズニーがキャラクターの無断使用で「Seedance 2.0」の停止通告書をByteDanceに送付 - GIGAZINE
ByteDanceは2026年3月中旬にDreamina Seedance 2.0を全世界で展開する予定でしたが、著作権侵害の指摘を受けてグローバルローンチを延期すると報じられていました。
ByteDanceが著作権問題で動画生成AI「Seedance 2.0」のグローバルローンチを延期との報道 - GIGAZINE
ところが現地時間の3月26日、ByteDanceは自社の動画編集ツールであるCapCut上で、Dreamina Seedance 2.0をリリースすることを発表しました。CapCutは「有料CapCutユーザー向けの段階的な展開として、まずインドネシア・フィリピン・タイ・ベトナム・マレーシア・ブラジル・メキシコの一部ユーザーがDreamina Seedance 2.0を利用可能となり、その後順次展開していく予定です」と述べています。
テクノロジー系メディアのTechCrunchは、CapCutでDreamina Seedance 2.0を利用できる国が制限されているのは、Dreamina Seedance 2.0に関する著作権侵害の指摘が理由だろうと指摘しました。
一方でOpenAIは、相次ぐ著作権侵害の指摘や業界団体からの要請を受け、動画生成AI「Sora」のアプリを終了すると発表しました。ByteDanceの限られた国でもいいからDreamina Seedance 2.0をリリースするという方針は、OpenAIの逆を行くものです。
OpenAIがAI動画生成アプリ・Soraを終了すると発表、ディズニーによる1600億円の投資もとん挫か - GIGAZINE
なお、ByteDanceが公開したDreamina Seedance 2.0のデモムービーの中で、女性の腕が3本あるシーンが生成されてしまっていることも指摘されています。
guys...you missed this pic.twitter.com/JNZkkGas3Q— ToolFolio (@toolfolio) March 26, 2026
・関連記事
TikTok開発元が動画生成AI「Seedance 2.0」を発表、最大9枚の画像と最大3本を参考資料として入力可能 - GIGAZINE
ディズニーがキャラクターの無断使用で「Seedance 2.0」の停止通告書をByteDanceに送付 - GIGAZINE
ByteDanceが著作権問題で動画生成AI「Seedance 2.0」のグローバルローンチを延期との報道 - GIGAZINE
Instagramが独自の動画編集アプリ「Edits」を発表、TikTokの「CapCut」対抗 - GIGAZINE
Googleがディズニーからの削除要請を受けディズニーキャラ入りAI生成動画を削除 - GIGAZINE
画像生成AI・Midjourneyに対する著作権侵害訴訟にワーナーブラザースが参戦 - GIGAZINE
ディズニーとユニバーサルが画像生成AIのMidjourneyを「盗作の底なし沼」と痛烈に批判して訴える - GIGAZINE
・関連コンテンツ
You can read the machine translated English article ByteDance's new video generation AI,….