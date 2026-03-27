2026年03月27日 14時00分 AI

ByteDanceの新たな動画生成AI「Dreamina Seedance 2.0」が動画編集ツールのCapCut上で提供開始



TikTokの運営元であるByteDanceが2026年2月、新たな動画生成AIの「Dreamina Seedance 2.0」を発表しました。ハリウッドなどから著作権侵害が指摘される中、ByteDanceは動画編集ツールのCapCut上でDreamina Seedance 2.0の提供を開始しました。





Introducing CapCut Video Studio, a timeline-free way to create videos on CapCut Web, supporting Dreamina Seedance 2.0!



Video Studio is your canvas-based AI production workspace, built for creators at every level to bring great stories to life.



This is where ideas become… pic.twitter.com/fISSshhzCf — CapCut (@capcutapp) March 25, 2026



Unlocking New Creative Possibilities with Dreamina Seedance 2.0

https://www.capcut.com/newsroom/dreamina-seedance-2



ByteDance's new AI video generation model, Dreamina Seedance 2.0, comes to CapCut | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/26/bytedances-new-ai-video-generation-model-dreamina-seedance-2-0-comes-to-capcut/



ByteDance quietly rolls out SeeDance 2.0 globally - Digital Journal

https://www.digitaljournal.com/tech-science/bytedance-quietly-rolls-out-seedance-2-0-globally/article



ByteDanceは2026年2月、テキストだけでなく最大9枚の画像と最大3本の動画を入力可能な動画生成AIのDreamina Seedance 2.0を発表しました。



TikTok開発元が動画生成AI「Seedance 2.0」を発表、最大9枚の画像と最大3本を参考資料として入力可能 - GIGAZINE





ところが2月13日、ディズニーがByteDanceに対してDreamina Seedance 2.0の停止通告書を送付しました。ディズニーは、「ByteDanceはディズニーキャラクターの海賊版ライブラリをトレーニングデータとしてパッケージ化している」と非難しています。



ディズニーがキャラクターの無断使用で「Seedance 2.0」の停止通告書をByteDanceに送付 - GIGAZINE





ByteDanceは2026年3月中旬にDreamina Seedance 2.0を全世界で展開する予定でしたが、著作権侵害の指摘を受けてグローバルローンチを延期すると報じられていました。



ByteDanceが著作権問題で動画生成AI「Seedance 2.0」のグローバルローンチを延期との報道 - GIGAZINE





ところが現地時間の3月26日、ByteDanceは自社の動画編集ツールであるCapCut上で、Dreamina Seedance 2.0をリリースすることを発表しました。CapCutは「有料CapCutユーザー向けの段階的な展開として、まずインドネシア・フィリピン・タイ・ベトナム・マレーシア・ブラジル・メキシコの一部ユーザーがDreamina Seedance 2.0を利用可能となり、その後順次展開していく予定です」と述べています。



テクノロジー系メディアのTechCrunchは、CapCutでDreamina Seedance 2.0を利用できる国が制限されているのは、Dreamina Seedance 2.0に関する著作権侵害の指摘が理由だろうと指摘しました。





一方でOpenAIは、相次ぐ著作権侵害の指摘や業界団体からの要請を受け、動画生成AI「Sora」のアプリを終了すると発表しました。ByteDanceの限られた国でもいいからDreamina Seedance 2.0をリリースするという方針は、OpenAIの逆を行くものです。



OpenAIがAI動画生成アプリ・Soraを終了すると発表、ディズニーによる1600億円の投資もとん挫か - GIGAZINE





なお、ByteDanceが公開したDreamina Seedance 2.0のデモムービーの中で、女性の腕が3本あるシーンが生成されてしまっていることも指摘されています。

