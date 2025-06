2025年06月12日 10時57分 ソフトウェア

ディズニーとユニバーサルが画像生成AIのMidjourneyを「盗作の底なし沼」と痛烈に批判して訴える



2025年6月11日(水)、ディズニーとユニバーサルが著作権で保護されているはずの人気キャラクターたちを勝手に利用しているとして、画像生成AIのMidjourneyを提訴しました。ディズニーおよびユニバーサルはMidjourneyを「盗作の底なし沼」と痛烈に批判しています。



Disney and Universal sue Midjourney for making AI ripoffs of their biggest characters | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/685433/disney-universal-sue-midjourney-copyright-infringement





Hollywood studios target AI image generator in copyright lawsuit - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2025/06/in-landmark-suit-disney-and-universal-sue-midjourney-for-ai-character-theft/



Disney And Universal Sue Midjourney Over AI 'Bootlegging'

https://kotaku.com/midjourney-ai-disney-lawsuit-copyright-marvel-star-wars-1851784340



2025年6月11日にアメリカのカリフォルニア州中部にある地方裁判所に提出された訴状の中で、ディズニーおよびユニバーサルはMidjourneyを「ディズニーとユニバーサルの著作物の無許可コピーを際限なく生成する自動販売機」と呼んでいます。





さらに、訴状には「原告らの著作権で保護された作品を勝手に利用し、ディズニーやユニバーサルの有名キャラクターを露骨に取り入れ、コピーした画像(および動画)を、その創作に一銭も投資せずに配布しているMidjourneyは、典型的な著作権タダ乗りであり、盗作の底なし沼である」と訴えています。



原告側は、ウォーリー、デッドプール、アイアンマン、ライトニング・マックィーン、アラジン、スパイダーマン、グルート、エルサ、ストームトルーパー、チューバッカ、R2-D2、C-3PO、ヨーダ、ダース・ベイダーといったキャラクターが盗作の被害にあっていると主張しました。



訴状の中ではMidjourneyを使ってヨーダの画像を生成するように指示すると、Midjourneyが即座にそれに応じることが例示されています。





さらに、原告側はMidjourneyがマーケティングや宣伝に著作権で保護されたキャラクターのコピーを使用していると主張。



また、他のAI画像・動画生成サービスが特定のプロンプトを拒否したり著作権侵害を審査したりといった、著作権保護策を導入しているにもかかわらず、Midjourneyはこれまで著作権侵害を止めるよう求める企業の要求を無視してきたと原告側は主張しています。



原告側が特に問題視しているのは、Midjourneyが間もなくリリース予定の動画生成ツールです。原告側は訴状の中で、「(動画生成ツールがリリースされれば)ディズニーとユニバーサルの著作権で保護されたキャラクターが登場する動画を生成・公開・配信することになるでしょう」と言及。加えて、既にMidjourneyが動画生成ツールのために著作権で保護されているはずのコンテンツを用いてAIをトレーニングしているであろうことから、「Midjourneyは原告らの著作権で保護された作品をすでに侵害している可能性が非常に高い」と付け加えました。



以下はMidjourneyのExploreページに大量に投稿されている、著作権で保護されているはずのキャラクターをコピーしたAI生成画像。





ディズニーおよびユニバーサルはMidjourneyの著作権侵害について、「確立された著作権法の下でグレーンゾーンというようなケースではなく、教科書通りの著作権侵害」と批判し、陪審裁判を求めています。