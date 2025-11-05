2025年11月05日 11時34分 AI

動画生成AIアプリ「Sora」のAndroid版が登場



OpenAIが動画生成AIアプリ「Sora」のAndroid版を2025年11月5日にリリースしました。日本からもダウンロード可能で、動画を生成したり世界中のユーザーが作成した動画を閲覧したりできます。





The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025



Soraは高品質な動画生成AI「Sora 2」を用いてテキストから動画を生成できるアプリです。Android版Soraは日本、アメリカ、カナダ、韓国、タイ、台湾、ベトナムを対象にリリースされており、以下のリンク先からダウンロード可能です。



Sora by OpenAI - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.sora





Soraには他のユーザーを動画内に登場させる「カメオ」という機能も搭載されています。





また、ユーザーをフォローする機能や、他のユーザーが生成した動画を元に新たな動画を作り出すリミックス機能も搭載しています。





なお、Sora 2にはマリオやピカチュウなどの既存のキャラクターを含む動画を簡単に作れてしまうという問題が存在しています。Sora 2によるキャラクター使用はコンテンツ産業で大きな問題として扱われており、2025年10月27日には一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)がOpenAIに対して学習の停止と真摯な対応を求める要望書を提出しています。



動画生成AI「Sora 2」でのキャラ使用についてスタジオジブリやコンテンツ産業の業界団体「CODA」が学習拒否および著作権への真摯な対応を求める要望書を提出 - GIGAZINE

