ディズニーがキャラクターの無断使用で「Seedance 2.0」の停止通告書をByteDanceに送付



TikTokの運営企業として知られる中国大手テクノロジー企業・ByteDanceが2026年2月に発表した動画生成AI「Seedance 2.0」がトレーニングに許可なくディズニーの著作物を使用しているとして、ディズニーがByteDanceにSeedance 2.0の停止通告書を送ったことが明らかになりました。



Seedance 2.0はテキストだけでなく最大9枚の画像と最大3本の動画を入力可能な動画生成AIで、ByteDanceの生成AIサービスである「即梦AI」などで実行することができます。Seedance 2.0が映像制作に大きな恩恵をもたらすという見方から、中国のメディア企業やゲーム開発企業の株価が上昇したことも報じられています。



そんなSeedance 2.0に重大な著作権侵害が含まれているとして、2026年2月13日にディズニーがByteDanceへ停止通告書を送ったことが、アメリカのニュースメディアであるAxiosが入手した書簡のコピーから明らかになりました。



Axiosによると、ディズニーはByteDanceのグローバル法務顧問であるジョン・ロゴビン氏に宛てた書簡の中で、「まるでディズニーの知的財産が無料のパブリックドメインであるかのように、『スター・ウォーズ』や『MARVEL』、その他のディズニーが著作権を保有するキャラクターの海賊版ライブラリをトレーニングデータとしてパッケージ化している」と非難しているとのこと。その上で「ByteDanceの知的財産の強奪行為は、故意かつ広範であり、全く容認できない」とディズニーの外部弁護士であるデビッド・シンガー氏は記しています。





書簡には、Seedance 2.0で生成されたスパイダーマンやダース・ベイダーなどが登場するムービーの例が複数挙げられています。



ディズニーは2025年12月11日にOpenAIと「ディズニーブランドのキャラクターを動画生成AIのSoraに登場させること」に合意し、俳優の肖像や声に関するコンテンツを除いたディズニーやピクサー、MARVEL、『スター・ウォーズ』などのキャラクターを活用して、ユーザーが動画を生成・共有できることを許可する契約を締結しました。ライセンス契約の一環としてディズニーはOpenAIに10億ドル(約1600億円)の株式投資をしています。このライセンス契約の期間は3年間ですが、独占期間は1年のみなので「1年後には他のAI企業も同様の契約を結ぶことが可能」とも言われています。一方でこの独占契約に伴い、Googleは「ディズニーキャラクターが含まれるGoogleのAIが生成した動画」を全て削除するよう要求されるなど、ディズニーは著作権侵害へ積極的な対応姿勢を見せています。



また、2026年2月13日にアメリカ映画協会(MPA)会長兼CEOのチャールズ・リブキン氏が「ByteDanceの著作権侵害行為を直ちに停止する」ことを求める声明を発表していたり、全米映画監督協会など数十のクリエイティブ団体が加盟する連合体である「Human Artistry Campaign」が「当局はあらゆる法的手段を使ってこの大規模な窃盗を阻止すべきだ」と述べていたりと、ハリウッドでもByteDanceとSeedance 2.0への非難の声が挙がっています。



Human Artistry Campaign Statement on Seedance 2.0 AI Video Generator pic.twitter.com/LpSBJkFtRF — Human Artistry Campaign (@human_artistry) 2026年2月13日