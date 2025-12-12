2025年12月12日 11時01分 AI

ディズニーがOpenAIに1600億円の投資、SoraやChatGPTでディズニーキャラクターの生成が可能に



現地時間の2025年12月11日、OpenAIがウォルト・ディズニー・カンパニーと「ディズニーブランドのキャラクターを動画生成AIのSoraに登場させること」に合意しました。



ウォルト・ディズニー・カンパニーとOpenAIはライセンス契約を結び、主要コンテンツライセンスパートナーになりました。





契約に基づき、OpenAIの動画生成AI・Soraでは今後3年にわたり、ディズニーやピクサー、マーベル、『スター・ウォーズ』などのキャラクターを活用して、ユーザーが動画を生成・共有できるようになります。また、ChatGPT Imagesでも、ディズニー関連キャラクターの画像を生成することが可能になります。ただし、俳優の肖像や声に関するコンテンツは対象外です。



このライセンス契約に加え、ディズニーはOpenAIの主要顧客となり、OpenAIのAPIを使用してDisney＋を含む新しい製品・ツール・エクスペリエンスを構築し、従業員向けにChatGPTを展開する予定です。



ライセンス契約の一環としてディズニーはOpenAIに10億ドル(約1600億円)の株式投資を行い、追加の株式を購入するためのワラントを得ます。



また、今回のライセンス契約に基づき、ディズニーとOpenAIはユーザーの安全とクリエイターの権利を守る責任あるAIの活用に向けた共通のコミットメントを表明しました。両社は協力して、クリエイティブ産業を尊重し、ストーリーテリングの可能性を広げるべく、人間中心のAI活用を推進すると表明しています。





ウォルト・ディズニー・カンパニーのロバート・アイガーCEOは、「技術革新はエンターテインメントの進化を常に形作り、素晴らしい物語を創造し、世界と共有するための新たな方法をもたらしてきました。AIの急速な進歩は、私たちの業界にとって重要な転換点を迎えています。OpenAIとのコラボレーションを通じ、私たちはクリエイターとその作品を尊重・保護しながら、生成AIを通じたストーリーテリングの範囲を、思慮深く責任ある形で拡大していきます。ディズニーの象徴的な物語とキャラクターをOpenAIの画期的な技術と融合させることで、これまでにない方法で想像力と創造力をディズニーファンの手に直接届け、愛するディズニーのキャラクターや物語と、より豊かでパーソナルな方法で繋がることができるようになります」と語りました。



OpenAIの共同創設者であるサム・アルトマンCEOは、「ディズニーはストーリーテリングにおける世界的なゴールドスタンダードです。SoraとChatGPT Imagesが、人々が素晴らしいコンテンツを創造し、体験する方法を拡張するために提携できることを大変嬉しく思います。この契約は、AI企業とクリエイティブリーダーが責任を持って協力し、社会に利益をもたらすイノベーションを促進し、創造性の重要性を尊重し、作品を幅広い新しいオーディエンスに届ける方法を示しています」と述べています。



このライセンスに基づき、ファンはDisney＋でSoraが制作した厳選された動画を視聴できるようになります。OpenAIとディズニーは協力して、OpenAIのAIモデルを活用してDisney＋加入者に新たな体験を提供し、ディズニーのストーリーやキャラクターと繋がる革新的で創造的な方法をさらに推進していく予定です。SoraとChatGPT Imagesは、2026年初頭にディズニーのマルチブランドライセンスキャラクターを起用した、ファンのインスピレーションを受けた動画の制作を開始する予定となっています。



なお、今回のライセンス契約によりファンが利用できるようになるキャラクターにはミッキーマウス、ミニーマウス、リロ、スティッチ、アリエル、ベル、ビースト、シンデレラ、ベイマックス、シンバ、ムファサといったキャラクターだけでなく、『ミラベルと魔法の家』『アナと雪の女王』『インサイド・ヘッド』『モアナと伝説の海』『モンスターズ・インク』『トイ・ストーリー』『カールじいさんの空飛ぶ家』『ズートピア』などに登場するキャラクター、ブラックパンサー、キャプテン・アメリカ、デッドプール、グルート、アイアンマン、ロキ、ソー、サノス、ダース・ベイダー、ハン・ソロ、ルーク・スカイウォーカー、レイア、マンダロリアン、ストームトルーパー、ヨーダなどのマーベルやルーカスフィルムのアニメ版やイラスト版のキャラクターが含まれます。





今回のライセンス契約の一環として、OpenAIは年齢に応じたポリシーやサービス全体にわたるその他の合理的な管理を含む、信頼と安全性の確保に向けた責任ある対策の実施において、業界をリードし続けることを約束しました。



さらに、OpenAIとディズニーは違法または有害なコンテンツの生成を防止し、モデルの出力に関するコンテンツ所有者の権利を尊重し、個人が自分の声や肖像の使用を適切に管理する権利を尊重するための強固な管理体制を維持するという共通のコミットメントを表明しました。

