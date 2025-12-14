2025年12月14日 10時00分 AI

Googleがディズニーからの削除要請を受けディズニーキャラ入りAI生成動画を削除



Googleがディズニーからの削除要請を受け、ディズニーキャラクターを描いたAI生成動画数十本を削除したことがVarietyの報道で明らかになりました。



現地時間の2025年12月10日(水)、ディズニーはGoogleに対して書簡を送付し、「ディズニーキャラクターが含まれるGoogleのAIが生成した動画」のYouTubeリンクを挙げ、即時削除するよう要求しました。ディズニーが指摘した動画にはミッキーマウスやデッドプール、スター・ウォーズやザ・シンプソンズのキャラクターが含まれていたそうです。





なお、「ディズニーキャラクターが含まれる動画」を生成したのは、ほとんどがVeoでした。



ディズニーが削除を要請した動画は11日時点では再生可能でしたが、12日には「ディズニーによる著作権侵害の申し立てにより、この動画は利用できなくなりました」というメッセージが表示されるようになり、再生不可能になったことをVarietyは確認しています。



ディズニーの削除要請には、YouTubeおよびYouTubeショートからの削除を希望するキャラクターのリストも含まれており、「アナと雪の女王」「モアナと伝説の海」「トイ・ストーリー」「デッドプール」「アイアンマン」「リロ＆スティッチ」「くまのプーさん」などのキャラクターも含まれていたそうです。



なお、ディズニーがGoogleに動画の削除要請を行ったのは、ディズニーとOpenAIがライセンス契約を結び、「ディズニーブランドのキャラクターを動画生成AIのSoraに登場させること」が可能になる直前でした。そのため、Varietyは「ディズニーは自社のキャラクターがAIに無断使用されることを防ぐため、明確な線引きを試みています」と指摘しています。



GoogleはVarietyに対して、「ディズニーとは長年にわたって互恵的な関係を築いており、今後も引き続き協力していきます。より一般的には、オープンウェブ上の公開データを活用してAIを構築し、Google拡張やYouTube向けContent IDといった革新的な著作権管理機能も構築しています。これにより、サイトや著作権者はコンテンツを管理できるようになります」という声明を出しています。



なお、ディズニーはGoogleに対して「AIツールがディズニー所有のキャラクターを生成しないようにするための安全対策を講じること」と「AIモデルの学習にディズニーのキャラクターを使用することを中止すること」も同時に求めています。

