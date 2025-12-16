ディズニーとOpenAIのライセンス契約は1年間のみ独占契約なので1年後には他のAI企業も契約可能
ディズニーはOpenAIとライセンス契約を結び、ディズニーキャラクターを動画生成AIのSoraで描写できるようにしました。このライセンス契約の期間は3年間ではあるものの、独占期間は1年のみなので、それ以降は他のAI企業と同様の契約を結ぶことが可能であることが明らかになっています。
Disney's OpenAI stake is 'a way in' to AI, Iger tells CNBC
https://www.cnbc.com/2025/12/11/disney-open-ai-iger-altman.html
Disney's OpenAI deal is exclusive for just one year -- then it's open season | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/12/15/disneys-openai-deal-is-exclusive-for-just-one-year-then-its-open-season/
2025年12月11日、OpenAIはディズニーとライセンス契約を結び、同社の動画生成AIであるSoraでディズニーブランドのキャラクターを生成することが可能になりました。
ディズニーがOpenAIに1600億円の投資、SoraやChatGPTでディズニーキャラクターの生成が可能に - GIGAZINE
OpenAIとのライセンス契約について、ディズニーのボブ・アイガーCEOはライセンス契約期間が3年間ではあるものの、独占契約はわずか1年間のみであることを明かしました。つまり、1年が経過すると、ディズニーはOpenAI以外のAI企業とも同様のライセンス契約を締結できるとテクノロジーメディアのTechCrunchは指摘しています。
アイガーCEOはOpenAIとのライセンス契約について、「人類のどの世代も、技術の進歩を阻むことはなく、今後もそうすることはないでしょう」「もし技術革新が起こり、それが私たちのビジネスモデルを破壊するとしても、我々はAIに乗り出すべきだと常に感じてきました」とコメントしています。
なお、ディズニーはOpenAIとのライセンス契約を発表する直前に、Googleに対してディズニーキャラクターを描いたAI生成動画を削除するよう要請したことが明らかになりました。つまり、独占期間の1年間はディズニーのキャラクターをAIで生成できるのはOpenAIだけというわけです。
Googleがディズニーからの削除要請を受けディズニーキャラ入りAI生成動画を削除 - GIGAZINE
