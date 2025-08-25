2025年08月25日 11時48分 ソフトウェア

MetaがMidjourneyとパートナーシップを締結、画像・動画生成AIモデルを開発か



大規模言語モデルのLlamaなどを開発するMetaが、画像生成AIを開発・運営するMidjourneyと提携し、画像や動画を生成するAI技術のライセンス供与を受けることを発表しました。Metaの最高AI責任者であるアレクサンダー・ワン氏によると、Metaの研究チームはMidjourneyと協力し、同社の技術を将来のAIモデルや製品に活用していくとのことです。





1/ Today we’re proud to announce a partnership with @midjourney, to license their aesthetic technology for our future models and products, bringing beauty to billions. — Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 22, 2025



Metaは独自の画像生成AIツール「Imagine」を2023年にリリースしており、FacebookやInstagram、Messengerなど自社サービスに組み込んでいます。



また、2024年10月には動画生成AIの「Movie Gen」を発表しています。



Discordをメインプラットフォームとして画像・動画生成AIを展開するMidjourneyと提携することで、Metaはより強力な画像・動画生成AIを開発できる可能性があります。



ワン氏は「Metaが人々に最高の製品を提供するためには、あらゆる面で包括的なアプローチが必要です。これは、世界クラスの人材、野心的なコンピューティングロードマップ、そして業界トップクラスの企業との連携を意味します」とコメントしています。



4/ To ensure Meta is able to deliver the best possible products for people it will require taking an all-of-the-above approach. This means world-class talent, ambitious compute roadmap, and working with the best players across the industry. — Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 22, 2025



MetaとMidjourneyの契約条件は未だ不明ですが、Midjourneyの共同創設者兼CEOであるデイビッド・ホルツ氏は、「依然として、Midjourneyは投資家のいない、独立したコミュニティ支援の研究ラボの1つです」とコメントしており、Metaに買収されたわけではないことをアピールしています。



We remain an independent, community-backed research lab, with no investors, working on a staggering array of ambitious projects focused on bringing about humane futures where we are all mid-journey. Join us! — David (@DavidSHolz) August 22, 2025



ワン氏は「私たちが一緒に作り上げるものを皆さんにお見せするのを楽しみにしています。近日中にもっとお知らせします！」と述べており、MetaとMidjourneyの提携内容を近日中に発表する予定を明らかにしています。



5/ We look forward to showing you what we build together. More to come soon! — Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 22, 2025