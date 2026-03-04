2026年03月04日 15時54分 スマホ

Androidスマホを外部モニターに接続してPC風に使えるようにする機能が登場、まずはPixelとGalaxyから



GoogleがAndroid 16 QPR3の展開を開始しました。Android 16 QPR3には「スマートフォンを外部モニターに接続し、PC画面風のUIを表示する機能」や、「位置情報共有リンクを作成して空港での荷物紛失の解決を助ける機能」などが含まれています。また、Pixelシリーズ向けの機能更新「Pixel Drop」も展開されています。



外部モニターとの接続に特別なアプリは不要で、USBケーブルを用いてモニターに接続するだけでOK。モニターには各種アプリがウィンドウ形式で表示され、ウィンドウのサイズを自由に調整することもできます。また、画面下部にはタスクバーも表示されます。スマートフォンには従来通りの画面が表示されます。





スマートフォンだけでなく折りたたみ式デバイスやタブレットでも外部モニター出力機能を利用可能。Samsung Galaxy Tab S11のような「ウィンドウモードをサポートするデバイス」の場合、外部モニターを拡張画面として扱ってデバイスとモニターの画面をつなげてウィンドウを自由に配置できます。なお、外部モニター出力機能は記事作成時点では「Pixel 8シリーズ」「Pixel 9シリーズ」「Pixel 10シリーズ」「Samsung S26シリーズ」「Samsung Fold7」「Samsung Flip7」「Samsung Tab S11」で利用可能です。





デバイスや落とし物タグの位置情報を表示できるFind Hubの新機能として位置情報共有リンク作成機能も追加されました。この機能は空港で荷物を紛失した際に航空会社に位置情報を伝えることを目的に設計されています。



共有機能を用いると、以下のように位置情報にアクセス可能なリンクが生成されます。





リンクを伝えられた担当者はブラウザから荷物の位置情報にアクセス可能。ユーザーはいつでもリンクを無効化できるため、荷物を回収したらリンクを無効化してプライバシーを保つことができます。





Pixel Dropの2026年3月版も配信開始されました。Pixel Dropには多種多様なアップデートが含まれており、「かこって検索」では「人物を囲むだけで、その人物が来ている服や靴をリストアップして検索する機能」が利用可能となっています。





アプリアイコンをAIで生成する機能も追加されました。





さらに、周囲で流れている音楽の曲名を検索する機能が単一のアプリとして独立しました。これにより、「過去の検索履歴を閲覧する」「楽曲をお気に入り登録する」「アプリ内で楽曲全体を再生する」といった操作が可能になっています。





2026年3月のPixel Dropで追加される全機能リストは以下のリンク先で確認できます。



