2026年04月14日 11時51分 ソフトウェア

Android公式エミュレーターでマルチプレイゲームなどのテストが簡単になるアップデートが登場、複数の仮想デバイスの相互接続が簡単に



Android開発環境のAndroid Studioには「Android Emulator」というエミュレーターが搭載されています。このAndroid Emulatorに仮想デバイス同士の接続を簡素化するアップデートが施されました。



Android Developers Blog: Test Multi-Device Interactions with the Android Emulator

https://android-developers.googleblog.com/2026/04/Test-Multi-Device-Interactions-with-the-Android-Emulator.html





エミュレータ リリースノート | Android Studio | Android Developers

https://developer.android.com/studio/releases/emulator?hl=ja



これまで、Android Emulatorで複数のインスタンスを同時起動して相互接続するには、ポート転送の設定などを手動で実行する必要がありました。2026年4月2日にリリースされたバージョン36.5.10 Stableでは複数のインスタンスが同じ仮想Wi-Fiネットワーク上に配置されるようになり、標準のWi-Fiベースのプロトコルを用いて相互接続できるようになりました。



Googleはインスタンスの相互接続が簡単になることでマルチプレイゲームやファイル共有機能などのテストを簡素化できるとアピールしています。また、XRデバイスやAIグラス、自動車、スマートウォッチなどとの連携機能のテストも簡素化されます。





インスタンスの相互接続に関するドキュメントは以下のリンク先で公開されています。



エミュレータ インスタンスを相互接続する | Android Studio | Android Developers

https://developer.android.com/studio/run/emulator-networking-interconnect?hl=ja

