「寒さ」そのものは病原体ではないのに冬になると病気が増える理由とは？



映画やアニメなどでは、「寒い日にコートを着ずに外へ出たり、冷たい雨に降られたりして体が冷えると風邪を引く」というシーンがよく描かれます。しかし、実際のところ寒さ自体は風邪やインフルエンザなどの病原体ではないため、寒さが直接病気を引き起こすわけではありません。イギリスのウェストミンスター大学で医学微生物学の上級講師を務めるマナル・モハメッド氏が、「寒さ自体は病原体ではないのに冬になると病気が増える理由」について解説しました。



Being cold doesn’t make you sick, so why are illnesses more common in winter?

https://theconversation.com/being-cold-doesnt-make-you-sick-so-why-are-illnesses-more-common-in-winter-272935





そもそも、風邪やインフルエンザなどを引き起こすのは冷たい空気ではなくウイルスなどの病原体であり、これらのウイルスは外気温に関係なく呼吸器からの飛まつや身体接触で感染します。しかし、広い地域では寒い季節になると呼吸器感染症の発生率が一貫して増加しており、この傾向は世界全体で観察されているとのこと。



この季節的なパターンの一因となっているのが、冬特有の低気温と低湿度です。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスを含む多くの呼吸器系ウイルスは、低温かつ乾燥した環境下でより長く生存し、感染性を長期間維持することがわかっています。



また、乾燥した空気は呼吸・会話・せき・くしゃみなどで放出される微小な飛まつを急速に蒸発させます。これによって細かくなった粒子は空気中に長期間浮遊するため、他の人がその飛まつを吸い込んでしまい、呼吸器系に感染する可能性も高くなるとモハメッド氏は解説しています。





冬の冷たい空気は、体が病原体の感染を防ぐ免疫機能にも影響します。冷たい空気を吸い込むと鼻や気道内の温度が下がって血管が収縮しますが、鼻や気道の内壁で血流が減ると、感染前にウイルスを検出・排除する局所的な免疫反応が弱まる可能性があるとのこと。



寒さへの暴露およびストレスは、特に呼吸器系が敏感な人において気道の正常な機能を阻害する場合があります。これらの影響が相まって鼻や喉の防御機構が抑制されると、ウイルスに感染しやすくなります。つまり、冬の冷たい空気自体がウイルスを生み出すわけではないものの、ウイルスが感染しやすい状況を作り出しているというわけです。



さらに、季節による人間の行動変化も大きな役割を果たしているとモハメッド氏は指摘しています。寒くなると人々が屋内で過ごす時間が増えて他者との接触が増える傾向がありますが、過ごす場所の換気が悪いとウイルスを含む飛まつが空気中に蓄積しやすく、人から人への感染が起こりやすくなってしまいます。





冬場は屋外で過ごす時間が減って日光への暴露が減少し、紫外線を浴びることによるビタミンD生成が減少します。ビタミンDは免疫機能の調節に関与しており、ビタミンDレベルの低下は免疫反応の低下と関連していることもわかっています。



また、暖房によって屋内の空気が乾燥することで、鼻や喉の粘膜も乾燥してしまいます。粘膜は通常、ウイルスを捕らえて排出する粘液繊毛クリアランスという役割を持っていますが、乾燥によってこの機能が損なわれると細胞がウイルスに感染しやすくなるとのこと。



加えて、寒さはぜん息やアレルギー性鼻炎などの症状を悪化させることも知られており、これが呼吸器感染症を発症した際の症状を悪化させる可能性もあるとモハメッド氏は指摘しました。





以上の点から、単なる寒さが風邪やインフルエンザを直接引き起こすのではなく、寒さはウイルス感染のリスクを増大するものであるといえます。そのため、冬場でも室内の空気を換気したり、適切な湿度を保って乾燥を防いだり、ビタミンDを積極的に摂取するよう心がけたりすることで感染リスクを下げることが可能です。



モハメッド氏は、「つまり、寒さと病気は関連していますが、多くの人が考えているような関連性はありません。寒さはそれ自体で感染症を引き起こすのではなく、呼吸器系ウイルスが繁殖しやすい生物学的、環境的、そして社会的条件を形成するのです」と述べました。

