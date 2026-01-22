2026年01月22日 11時05分 スマホ

アメリカ製品のボイコットを目的としたアプリがデンマークのApp Storeで急上昇、トランプ大統領のグリーンランド領有権主張への反感の表れ



アメリカのドナルド・トランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの支配権を主張したことを受け、デンマークではアメリカへの反発が強まっています。そんな中で、ここ数日でデンマークのApp StoreやGoogle Playストアのランキングで「製品がアメリカ製かどうかを確認し、現地の代替品を提案する」というモバイルアプリの人気が急上昇していると報じられています。



Apps for boycotting American products surge to the top of the Danish App Store | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/21/apps-for-boycotting-american-products-surge-to-the-top-of-the-danish-app-store/



Anti-U.S. shopping apps climb Denmark’s App Store charts - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/01/21/in-wake-of-greenland-dispute-anti-u-s-shopping-apps-climb-denmarks-app-store-charts/



トランプ大統領はかねてからグリーンランドの領有権を主張しており、アメリカとグリーンランド領有に反対する欧州諸国の関係は険悪なものとなっています。



トランプ氏、グリーンランドへの武力行使否定も「即時交渉」を要求 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3618946





テクノロジー系メディアのTechCrunchによれば、市場調査企業のAppfiguresによる調査で、iOSとAndroidの両方で「NonUSA」と「Made O'meter」の2本が2026年1月のダウンロードランキングトップ10にランクインしたことがわかったとのこと。



NonUSAは、ユーザーが日常生活の中でアメリカ製品をボイコットできるように設計されているiOS向けアプリで、製品のバーコードをスキャンし、iPhoneで製品の原産地情報を確認することが可能。また、代わりに購入できるデンマーク産の代替品も提案してくれるとのこと。NonUSAは1月9日時点で441位だったのが、1月20日時点で6位に、そして翌21日には1位に上昇しました。





Made O'MeterもNonUSAと同様に、アプリで製品の写真を取るだけでその製品がどこで製造され、どのブランドのものであるのかを特定することができるとのこと。Made O'MeterはiOSとAndroidの両方で配信されており、AppStoreでは記事作成時点でランク5位を記録。





TechCrunchによると、NonUSAとMade O'MeterのiOS版・Android版の1日あたりの平均ダウンロード数は前の週と比較して867％増、つまり1週間で約9.7倍に増加したそうです。



もちろんデンマークにおけるApp Storeの1日あたりダウンロード数は、アメリカのような大規模市場と比較するとかなり少ないものの、デンマークでのアメリカへの反感がアプリのダウンロードランキングに浮かび上がった形になります。



Apple関連ニュースメディアの9to5Macは「アメリカ製の製品をボイコットするために、アメリカ製のアプリストアを使ってアメリカ企業製の携帯電話にアプリをダウンロードするという行為の皮肉を指摘するのは簡単です。しかし、デンマークの消費者は、自国が直面している全体的な状況に対する不満を表明することになるのであれば、この矛盾を受け入れる用意があるようです」とコメントしました。

