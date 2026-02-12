2026年02月12日 16時00分 ネットサービス

「Apple Newsが左派系メディアを優遇して右派系メディアを抑圧している」との指摘についてFTC委員長がティム・クックに書簡を送付



Appleが提供するニュースアグリゲーションアプリ「Apple News」において、左派系メディアが優遇される一方で右派系メディアが抑圧されているとの指摘について、アメリカ連邦取引委員会(FTC)のアンドリュー・ファーガソン委員長がAppleのティム・クックCEOに書簡を送付しました。



US FTC raises concerns over accusations Apple News favors articles from left-wing outlets | Reuters

https://www.reuters.com/legal/litigation/us-ftc-raises-concerns-over-accusations-apple-news-favors-articles-left-wing-2026-02-12/





Trump FTC sends letter to Apple over alleged political bias in its news app | Fox News

https://www.foxnews.com/media/trump-ftc-sends-letter-apple-over-alleged-political-bias-its-news-app



FTC chair questions Tim Cook over alleged Apple News bias - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/02/11/ftc-chair-questions-tim-cook-over-claims-apple-news-sidelines-conservative-publications/



FTC Chairman Warns Apple Over News Choices On Its Aggregation Site

https://deadline.com/2026/02/ftc-apple-news-tim-cook-letter-1236716669/



保守系のメディア監視団体であるMedia Research Center(MRC)は2026年2月、Apple Newsが1月1日～31日に表示した朝のトップ記事20件において、右派メディアの記事を1つも掲載しなかったとする調査結果を報告しました。



Apple News Continues Rejection of Right-Leaning Outlets in January

https://mrcfreespeechamerica.org/blogs/free-speech/heather-moon/2026/02/04/apple-news-continues-rejection-right-leaning-outlets





MRCの調査によると、期間中にトップ記事として配信された620件のうち、MRCが「左派系」だと判定したメディアの記事が440件、「中道派」だと判定したメディアの記事が180件あった一方、「右派系」だと判定したメディアの記事は1件もなかったとのこと。



MRCが左派系メディアとしているのはThe Washington Post・AP通信・NBC News・The Guardian・The New York Times・Bloombergなど。中道派メディアとされているのはWall Street Journalやロイターで、右派系メディアはFox News・New York Post・Daily Mail・Breitbart・The Gateway Punditなどです。



これを受けて、ドナルド・トランプ大統領により任命された共和党系のファーガソン委員長は、クックCEOに書簡を送付しました。



Today I sent a letter to Tim Cook expressing my concerns about allegations that Apple News has, unbeknownst to its users, systematically promoted news articles from left-wing news outlets and suppressed content from conservative publications. pic.twitter.com/xXCxNgRbpc — Andrew Ferguson (@AFergusonFTC) February 11, 2026



ファーガソン委員長は書簡の中で、「FTCは言論の警察ではありません。Appleやその他の企業に対し、いかなる政治問題に関しても肯定的な立場を取るよう要求したり、特定のイデオロギーに合致するニュースを選別するよう要求したりする権限はありません」と述べています。





その上で、Appleの慣行が利用規約や消費者の合理的な期待に反する場合、不公正または欺瞞(ぎまん)的な行為を禁止するFTC法第5条に違反している可能性があると指摘。ファーガソン委員長はクックCEOに対し、ニュースのキュレーション慣行の違反についてAppleの利用規約を包括的に見直し、違反している場合は速やかに是正措置を講じるよう求めました。



なお、記事作成時点でAppleやクックCEOは、メディアからのコメント要請に応じていません。

