2026年01月22日 11時20分 ネットサービス

Netflixが広告主向けの新しいAIツールや字幕のローカライズ・プロモーションなどにAIを活用していると決算報告書で発表



Netflixは2026年1月20日に2025年度第4四半期決算を発表しました。報告書の中でNetflixはユーザーにおすすめタイトルを提示するレコメンデーション関連ツールや、番組やコンテンツに基づいたカスタム広告を生成できるツール、字幕のローカライズなどでAIを活用していることを報告し、今後はAIツールをさらに強化していく計画を明らかにしました。



(PDFファイル)Letter to Shareholders[Netflix]

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2025/q4/FINAL-Q4-25-Shareholder-Letter.pdf





Netflix - Financials - Quarterly Earnings

https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx



Netflix says it’s using AI to improve subtitle localization. | The Verge

https://www.theverge.com/news/864598/netflix-says-its-using-ai-to-improve-subtitle-localization



Netflixの2025年度第4四半期決算によると、Netflixの全世界の有料会員数は3億2500万人に達し、会員数の増加とサブスクリプション価格の引き上げにより収益は前年比で17.6％増加したとのこと。また、2022年末に導入した広告つきプランが好調であり、2025年の広告収入は2024年から2.5倍以上増加したことから、2026年には広告収入がさらに倍増するとNetflixは見込んでいます。



Netflixの2025年第4四半期の収益は前年比17.6％増の1.9兆円で有料会員数は3億2500万人に到達 - GIGAZINE





そのほか報告書では、ユーザー体験の向上や広告主をサポートするためのAIの活用について記載されています。2025年にNetflixは「生成AIを活用したカスタム広告」を作成する広告主向けフレームワークを発表しており、2026年にはこの取り組みをさらに発展させる予定であるそうです。また、広告コンセプトの自動ワークフローとして高度なAIモデルを導入し、キャンペーンのプロセスを大幅にスピードアップしています。



プロモーションの面では、AI駆動型ツールを導入してマーチャンダイジングを支援し、ユーザーが好むコンテンツに関連性の高い作品を見つけられるようサポートしています。2025年4月の報道では、NetflixがiOS版Netflixアプリ向けに「OpenAIのAIを活用した新しい検索機能」をテストしていることが確認されました。これは、具体的なキーワードを入力しなくても「今の気分」などの曖昧な希望を入力することでコンテンツがおすすめされるというもの。AIを活用した検索は記事作成時点で一部の国のiOS版Netflixアプリ向けのみで使用可能です。



NetflixがOpenAI搭載の検索エンジンをテスト中、ジャンルや俳優名に限らず加入者の気分などを通じて番組を見つけられるように - GIGAZINE





さらに、字幕のローカライズの改善にもAIが活用されており、世界中のより多くの視聴者に作品が届きやすくなっています。加えて、2025年7月に発表した2025年第2四半期決算では、Netflixのオリジナルドラマシリーズ「エテルナウタ」で「コスト削減のために生成AIを使った」ことを明かしており、映像制作にもAIを活用していく姿勢を示しています。



Netflixの共同CEOであるテッド・サランドス氏は2025年10月の決算説明会で「AI音楽が溢れる世界においても、AIは主にミュージシャンがサウンドを新たな方向に導くためのツールとして使われていると言えるでしょう。AIはユーザー生成コンテンツの視聴に短期的な影響を与える可能性があるものの、Netflixが望むライブラリに取って代わることはできません。むしろ、AIはNetflixのクリエイティブパートナーがより良く、より速く、そして新しい方法で物語を伝えるためのツールとなるでしょう」と語っています。

