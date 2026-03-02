2026年03月02日 12時10分 ソフトウェア

ClaudeがApp Storeのランキングで1位に浮上、ユーザーがAnthropicの政府との対立を支持か



AnthropicのClaudeがアメリカのApp Storeのダウンロード数ランキングでトップに躍り出たと報じられています。Anthropicはアメリカ国防総省と対立したことが報じられており、ユーザーがAnthropicの姿勢を支持した結果ではないかと推測されています。



Anthropic's Claude hits No. 1 on Apple's top free apps list

https://www.cnbc.com/2026/02/28/anthropics-claude-apple-apps.html





Claude hits #1 on the App Store as users rally behind Anthropic’s government standoff - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/03/01/claude-hits-1-on-the-app-store-as-users-rally-behind-anthropics-government-standoff/



Anthropicは国防総省と契約し、Claudeのカスタムモデルを国防総省や各種情報機関に提供していました。しかし、国防総省はAnthropicの設けた安全措置を撤廃するように圧力をかけ、ダリオ・アモデイCEOは「大規模な国内監視」と「完全自律型兵器」にClaudeを利用することは認められないと述べてこれを断固拒否しました。



Anthropicのダリオ・アモデイCEOがAI安全保障問題で国防総省の要求を拒否 - GIGAZINE



by Fortune Brainstorm Tech



これを受けて、アメリカのドナルド・トランプ大統領がAnthropicを非難する声明を2026年2月28日(金)に自身の運営するSNS「Truth Social」に掲載し、ピート・ヘグゼス国防長官は同社をサプライチェーンリスクに指定すると発表しました。



トランプ大統領が「Anthropicの左翼狂信者がアメリカ軍の制御を試みた」と主張し関係断絶を指示、ヘグセス国防長官はAnthropicを「サプライチェーンリスク」に指定へ - GIGAZINE





経済メディアのCNBCによれば、AnthropicのClaudeはアメリカのApp Storeで、2026年1月時点のダウンロード数ランキング131位で、2月時点ではトップ20圏内に上がる程度でしたが、記事作成時点ではダウンロード数で1位に浮上しているとのこと。なお、2位はOpenAIの「ChatGPT」アプリで、3位はGoogleの「Gemini」アプリとなっています。



Anthropicの広報担当者はCNBCに対し、「Anthropicの無料ユーザー数は2026年1月以降60％以上増加しています。また、1日あたりの新規登録者数は2025年11月の3倍に増加し、2026年2月末では過去最多を更新しています」と語っています。



9to5Macは「Anthropicがダウンロード数1位を獲得したのは、何か新しい機能や性能のおかげではありません。むしろAnthropicとアメリカ政府との間で1週間続いた論争が、ClaudeをApp Storeのトップに押し上げたようだ」と述べ、ユーザーがAnthropicを支持した可能性を示唆しました。

