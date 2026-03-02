2026年03月02日 14時00分 メモ

OpenAIがアメリカ軍と契約を結んだ後「ChatGPTをキャンセルせよ」という動きがインターネット上で注目を集める



Anthropicに代わってアメリカ国防総省(戦争省)との契約を締結したOpenAIに対し、キャンセル・カルチャーが興りました。



AI「Claude」のカスタムモデルをアメリカ軍に提供していたAnthropicは、国民の大規模監視や完全自律型兵器の構築に自社AIを使うことを容認しないという安全措置を設けていましたが、アメリカ政府はこれを快く思わず、Anthropicに対して安全措置の撤廃か契約解除の二択を迫っていました。



Anthropicが安全措置の撤廃に強く反対したため、ピート・ヘグセス国防長官はAnthropicとの契約を解除し、同社を「サプライチェーンリスク」に指定するよう指示しました。これまでサプライチェーン上のリスクと見なされたことのある企業はアメリカの敵対国である中国のHuaweiやロシアのカスペルスキーなどであり、アメリカ国内の企業が指定されたことはありません。Anthropicは法廷で異議を申し立てるとしています。



この直後、国防総省はOpenAIと提携を結びました。ただし、OpenAIも「大規模監視・自律型兵器システムなどに自社AIを使わない」といった安全措置を設けています。



Anthropicが自社の利益を損ねる決断をしてまで守り通した信念をOpenAIは持っていないのか、といった観点から、ユーザーの間にOpenAIに対する不満があふれ、OpenAIが提供するAI「ChatGPT」のサブスクリプションを解約し、Claudeを含む他のAIに乗り換える人が増えてきているようです。



オンライン掲示板のRedditでは、「OpenAIは戦争機械を訓練している」という主張が注目を集めています。「OpenAIはAnthropicと同じ安全措置を設けたが、ヘグセスらはなぜかこれに同意した。禁止事項は国家安全保障上のリスクだとばかり言っていたではないか。そして、OpenAIの共同創業者であり現社長であるグレッグ・ブロックマンがドナルド・トランプへ間接的に寄付したことを知った。これはつまり、トランプ政権がOpenAIという企業から賄賂を受け取り、その最大の競合相手であるAnthropicを破壊したのだ。明らかに不正行為だ。ChatGPTのサブスクリプションをすべてキャンセルすることを勧める」といったコメントも付いています。





ChatGPTのキャンセルと同時に、Claudeの人気上昇も観測されています。



